Ian és l'última peça que faltava a les semifinals

Ian és l'última peça que faltava al quadre de semifinals del XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall. El de Senyera va superar ahir a Marrahí (25-15) al trinquet de Xàbia i lluitarà per un lloc a la final amb Moltó, finalista a les últimes sis edicions, el pròxim diumenge, dia 27 de juny, al trinquet de Xeraco.

El campió del mà a mà del 2017 jugava contra l'alçador del fris grec en 2014 i la partida no va defraudar. Ian va aconseguir el triomf després de voltejar un val i net des del rest amb iguals a 15 al lluminós.

El senyerut va oferir una bona defensa davant els envits de Marrahí i en atac va fer-li mal al seu rival en buscar la seua esquerra, tocant abans en la careta baix l'escala. Ian va créixer segons avançava la partida, ja que li va costar encarar la galeria.

Marrahí va iniciar en la treta i fins als 10 iguals, la partida va ser dauera. El rest de 31 anys imprimia major velocitat i alçada de la pilota, mentre que Ian no trobava la manera d'atemorir al seu rival. En el segon joc, Marrahí va disposar d'una ocasió amb val per sumar des del rest. Ian estava enfonsat davant l'ofensiva del castellonenc i va traure el millor de si per voltejar el joc i igualar a 5. La treta de Marrahí va aparéixer per avançar-se de nou, mentre que Ian va respondre amb la mateixa medicina i aprofitant la pilota parada. Ian va continuar fent-se fort des de la treta.

A partir d'ací, ambdós pilotaris trencaren el dau, però Ian ho va fer dues vegades i va sentenciar des de la treta. La primera d'elles quan va començar a trobar la galeria. Marrahí també va sumar des del rest en aprofitar que Ian avançava metres en pro de guanyar l'encontre.

Així, Ian i Moltó repetiran la semifinal de l'edició passada. En eixa ocasió, Moltó va superar a Ian per 25-10.

L'altra semifinal es disputarà el pròxim divendres, dia 25 de juny, al trinquet Ciscar de Piles entre Tonet IV i Salelles II. El vigent campió va eliminar a Iván (25-20) per a classificar-se, mentre que el rest d'Oliva va superar a Vercher (25 per cap) als quarts de final.