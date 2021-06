Moltó supera a Seve

El mà a mà és territori de Moltó. El de Barxeta va superar ahir els quarts de final i jugarà les semifinals per dècima edició consecutiva. El rest de la Costera va eliminar a Seve en una partida sabatera (25 per cap) on el mitger de Castelló no va estar encertat. Els nervis van jugar-li una mala passada a Seve i Moltó va véncer de manera còmoda. El rival de Moltó a les semifinals sera Ian.

Dos campions del mà a mà a la cerca de recuperar eixes sensacions que el van fer alçar el fris grec.

Marrahí ho va fer el 2014 i enguany encara esta eliminatòria després de véncer a Montaner 25-0. En 2018 i 2019, Marrahí va ser finalista on precisament va caure contra Moltó.

Per la seua banda, Ian va escriure el seu nom al quadre d'honor el 2017 i per arribar fins ací va haver d'eliminar a Lorja per 25-20. El fris grec el va conquerir també contra Moltó.

La semifinal entre Moltó i Ian es jugarà el proper dia 27 de juny a Xeraco.