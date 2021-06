A nou jocs de la glòria es troben Puchol II i De la Vega, els necessaris per a proclamar-se vencedors del XXXVI Campionat Individual CaixaBank en la modalitat d'Puchol IIDe la Vegaescala i corda La incògnita es resoldrà el pròxim dissabte a Pelayo on ambdós pilotaris reeditaran la final de l'any passat. L'escaleter de Vinalesa jugarà la cinquena, amb opció de sumar el quart títol, mentre que per al rest d'Almussafes seria el primer en el segon intent.

Puchol II va certificar la passada a la final en la matinada del divendres al dissabte al trinquet de Vila-real on va superar a José Salvador per 60-40.

Els dos pilotaris tenien perfectament estudiada la semifinal i al contrari i una vegada més es van imposar els recursos quasi infinits de Puchol II. La fermesa en el joc del dau, la capacitat per a trobar l'esquerra del rival i els rebots impossibles d'executar per a la gran majoria van ser les seues principals armes. També la capacitat de variar el guió i fer-se avant per a jugar d'aire quan més complicat li ho estava posant el de Les Valls.

José Salvador també va signar una gran actuació. El jove escaleter va alçar carretes, va ajustar colps de manera magnífica a la careta i la paret i va passar rebots inversemblants, però no va ser suficient per a fer caure al número u.Guanya la tècnica

L'altra plaça de la finale s va decidir ahir a Pelayo on De la vega es va imposar a Pere Roc II

La partida va ser eminentment 'dauera' fins al parcial de 55-45 favorable a De la Vega. Fins aleshores, els dos contendents van jugar molt a pilota, però sempre manava aquell que pegava primer; De la Vega carregava amb subtilesa mentre que Pere Roc II feia anar més la pilota.

I quan el guió apuntava a la igualada a 50, De la Vega va traure unes restades espectaculars, principalment a l'esquerra, que li van concedir l'únic joc del rest i per extensió la partida perquè després va acabar amb autoritat al dau.