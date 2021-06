Tonet IV es classifica amb la reballada

Quasi dues hores va necessitar el vigent campió del Campionat Individual CaixBank de raspall, Tonet IV, per a certificar la seua passada a semifinals davant Iván, que va cedir al trinquet del Genovés per un més que ajustat 25-20.

Tots els jocs es van sumar al dau, on va començar Tonet IV en guanyar la reballada i on es va mostrar molt segur, potent amb la treta i eficaç en la definició. Tant és així que Iván no va tindre ocasió de trencar des del rest, on Tonet IV sí que va disposar de val en un parell de parcials.

La vertadera batalla es va produir amb Iván en el traure, on el d'Ontinyent va castigar constantment l'esquerra del campió, que en la pròxima ronda haurà de mesurar-se contra Salelles II.