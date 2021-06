La final del Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda serà una reedició de la disputada la temporada anterior, encara que amb dues diferències importants: Pelayo sí que podrà albergar públic i De la Vega arriba en plenitud de facultats, quan l’any passat va haver d’ajornar la partida una setmana a causa d’una lesió.

El que no canvia és que Puchol II tornarà a ser favorit perquè, com en el curs anterior, està en un moment senzillament espectacular.

La competició germana de raspall espera la disputa de les semifinals i, curiosament, són les mateixes que es van jugar en el campionat anterior. Per tant, la disciplina del joc per terra també podria repetir final si Ian i Salelles II no ho remeien.

El rest d’Oliva sembla que enguany està fins i tot més preparat. El divendres jugarà a Piles contra el defensor del títol, Tonet IV, que soles ha completat una eliminatòria, la de quarts, on va patir per a superar a un gran Iván encara que jugant molt a pilota.

Ian s’enfrontarà a Moltó el diumenge a Xeraco. El de Senyera ha anat de menys a molt més i el quatre vegades campió, també. Serà un duel de poder a poder.