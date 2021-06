La Lliga Caixabank de Raspall Femení està en la recta final. Amb la fase regular completada el passat cap de setmana, dijous comencen les semifinals. La doble cita serà este dijous i este diumenge, en quatre partides que decidiran els equips finalistes de la competició. Beniarbeig-El Verger jugarà contra Beniparrell, i Borbotó A contra Bicorp. Les primeres partides seran a El Verger i Borbotó.

La partida disputada el cap de setmana passat a El Verger va canviar la distribució de les semifinals. Mar i Victoria de Bicorp s'imposaren per un ajustat 35-40 davant Fanni, Aida i Maria de Beniarbeig/El Verger, amb la qual cosa s'asseguraren la segona plaça. Aquest resultat, unit al triomf d’Irene, Amparo i Anabel (Borbotó A) davant Aina, Carmen i Marta de Meliana per 40-10, va propiciar que les valencianes assoliren la tercera plaça, en poder de les alacantines abans de la disputa de la jornada.

D'aquesta manera, Borbotó A i Bicorp s'enfrontaran en una de les semifinals, mentre que les de la Marina Alta es veuran les cares amb l’Ajuntament de Beniparrell, que amb Ana i Noelia va vèncer a domicili a Myriam i Andrea de l'Alqueria d'Asnar (10-40) i ha acabat la lliga regular com a líder.

En el duel que tancava el cap de setmana, Paula, Marta i Joana de Tavernes Blanques van guanyar per 40-20 davant el Borbotó B, integrat per Mireia i Adriana. Els dos equips han perdut la categoria.

Les semifinals, molt igualades

Amb els números a la mà, les semifinals es presenten molt igualades. Els duels entre Borbotó A i Bicorp en la lliga regular es van saldar amb una victòria per a cada equip. Bicorp va guanyar a sa casa al mes d’abril per 40-25, i Borbotó A va vèncer al seu carrer a les de Bicorp per 40-20.

En els enfrontaments entre Beniarbeig-El Verger i Beniparrell també hi ha hagut molta igualtat. En la primera partida de la fase regular, les de l’Horta sud es van imposar per 40-20, però en la partida jugada a El Verger fa dos setmanes, les alacantines es van imposar per un clar 40-10.

Emparellaments de semifinals:

Anada, dijous 2️4 de juny:

12:00h: Beniarbeig-El Verger - Ajuntament Beniparrell

18:00h: Estudi Martí Borbotó A – Bicorp Turismo Rural

Tornada, diumenge 27 de juny:

(Hora per concretar): Ajuntament Beniparrell - Beniarbeig-El Verger

18:00h: Turismo Rural Bicorp - Estudi Martí Borbotó A

Resultats de l’última jornada de la fase regular:

Borbotó A 40-10 Meliana

Alqueria d'Asnar 10-40 Beniparrell

Beniarbeig/El Verger 35-40 Bicorp

Tavernes Blanques Carraixet 40-20 Borbotó B

Classificació final Lliga regular:

1. Ajuntament Beniparrell - 35 pts

2. Bicorp Turismo Rural - 34 pts

3. Estudi Martí Borbotó A - 32 pts

4. CPV Beniarbeig-El Verger 31 pts

5. CPV Alqueria d'Asnar - 17 pts

6. Justo Ballester Meliana - 10 pts

7. CPV Tavernes Blanques Carraixet - 9 pts

8. Estudi Martí Borbotó B - 0 pts