El trinquet d'Onda, a la Plana Baixa, va ser l'escenari de les finals de Primera, Segona, Tercera i Quarta A per a la coronació dels campions del 46 Trofeu El Corte Inglés de Galotxa, disputades el passat dissabte.

A la final de la màxima categoria es tornaven a veure les cares dos vells coneguts, ja que l'any passat, a Massalfassar, Riba-roja i Algímia d'Alfara també van ser els protagonistes, amb victòria dels primers. En aquesta edició, els del Camp de Túria van reafirmar-se com a dominadors en imposar-se per 70-30 i donaren la sensació de tindre la situació controlada en tot moment.

La previsió per part dels del Camp de Morvedre d'una partida igualada es va difuminar prompte. Després d'un inici amb alternances al marcador, els rojos Mario, Rubén i un Jesús Manuel estel-lar a la posició de mitger -malgrat les molèsties físiques que arrossegava- van posar terra pel mig i cobraren un important avantatge.

David, Javi, Fernando i Raúl volgueren reaccionar en diferents moments, però no van aconseguir enllaçar dos jocs seguits i prompte van comprovar com les seues opcions s'allunyaven. Encarrilada la partida, l'Odóntica Riba-roja no es relaxà, tot i que l'Algímia d'Alfara va donar fins l'últim alé, però els blaus no van tindre el seu dia i només els restà reconéixer la superioritat del rival.

Segona: El duel 'fratricida', per a l'equip B de la Pobla de Vallbona

En Segona categoria, l'enfrontament entre veïns Caixa Popular Pobla B-Caixa Popular Pobla C es va resoldre amb triomf de l'equip B pel mateix marcador que a primera. Carles, Enrique, Salva i Manuel, de roig, s'imposaren a Oscar, Salva, Jose i Jorge amb solvència.

Tercera: Triomf per a Llíria davant Manises

La partida de Tercera, que va obrir la jornada de finals, es va decantar del costat del Llíria A. L'equip de Jose Peñarroya, Jose Antonio, Jose Pablo i David, de blau, va guanyar al de Manises, integrat per Manuel, Antonio, Juan i Vicent, per 35 a 70.

Quarta A: El títol es queda 'a casa'

Per últim, en la final de Quarta A es va donar la diferència més ampla al marcador final, ja que el CPV Castelló va mostrar-se molt sòlid davant el Riba-roja D i es va imposar per 70-25 amb un tram final de partida en el qual Lluís, Roberto, Ximo i Ferran no van permetre esperança alguna de remuntada a Javi Soriano, Oscar, Adrián i Javi Tarazona.

Finals Campionat Autonòmic Trinquet Trofeu El Corte Inglés 2021:

Primera:

Odóntica Riba-roja A 70

CPV Algímia d'Alfara 30

Segona:

Caixa Popular Pobla B 70

Caixa Popular Pobla C 30

Tercera:

Manises B 35

Llíria A 70

Quarta A:

CPV Castelló 70

Odóntica Riba-roja D 25