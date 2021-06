Com si es tractara d’una obra mestra, el mà a mà arriba als compassos finals. Una última peça que sonarà amb força el pròxim dissabte (17.45 hores, À Punt) quan Puchol II o De la Vega tanquen el quinze que els atorgue la victòria en l’auditori per antonomàsia de la pilota valenciana, el trinquet de Pelayo. Serà el premi a un trajecte en el XXXVI Campionat individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d’escala i corda que resum la capacitat de cada jugador per enfrontar-se a altre amb només les seues capacitats, sense dependre de ningú més que el feridor. Abans de tot açò, la catedral es va vestir d’escenari per a viure el preludi en forma de presentació de la final amb els contendents i autoritats pertinents.

"Gaudisc molt jugant en Pelayo. És el trinquet on entrene i el tinc tocat. Els majors èxits de la meua carrera els he viscut ací. Tinc bones sensacions i records quan entre al trinquet. A més em pareix l’escenari perfecte per a disputar una gran final", va comentar Puchol II sobre una canxa que enguany comptarà amb la presència del públic i que serà la gran diferència entre l’Individual de 2020 i l’actual.

I és que serà una final da capo, ja que ambdós finalistes es van batre a l’edició passada amb Puchol II alçant el tercer fris grec al seu palmarés. En eixa ocasió, el de Vinalesa va véncer per 60-25 a De la Vega, el qual s’estrenava en una final del mà a mà arrossegant problemes físics. Ara, el d’Almussafes tindrà una revàlida en igualtat de condicions, almenys així ho va confessar ahir. "Hi ha millors sensacions amb el muscle esquerre que l’any passat i major confiança. Tinc un any més d’experiència i estic molt content de repetir final", va expressar el de la Ribera Baixa. Per la seua part, el vinalesí va assegurar que «no tinc cap molèstia important. Tinc bones sensacions. He fet un campionat que he anat de menys a més».

Tot i que l’almussafenc ja ha jugat a Pelayo la semifinal, De la Vega creu que "a Puchol II li va molt bé este trinquet. Encara la galeria fàcilment. Tampoc pense que la canxa siga un factor que decante la victòria per un o altre".

Un aspecte que van destacar els dos jugadors va ser la tornada de l’afició a una gran final després que no assistira el 2020 i en l’última Lliga. "En tots els esports fa falta el públic, però en la pilota més encara. Fa ambient i forma part del joc. És una alegria tindre’ls", va manifestar Puchol II, mentre que per a De la Vega "fa més bonica a la pilota".

En l’acte de presentació també van participar Manuel Bañuls, director d’Institucions de CaixaBank; Joan Alepuz, vicepresident de la Fundació per la Pilota; Jose Daniel Sanjuan, president de la Federació, i Josep Miquel Moya, director general de l’Esport de la Generalitat.