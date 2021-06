E l destí és capritxós i això no escapa de la pilota. En l’Individual de 2020, Tonet IV va acabar coronant-se en el seu debut després de desfer-se de Salelles II. El 25 per 10 que va reflectir el lluminós va atorgar la classificació per al del Genovés, però enguany el rest d’Oliva tindrà l’oportunitat de tindre la revenja. Les semifinals del XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall viatgen al trinquet Ciscar de Piles (18.30 hores, Proximia TV) on Tonet IV i Salelles II tornaran a lluitar per una plaça que permeta disputar el títol.

El camí del genovesí ha sigut més curt que el de Salelles II. Això es deu al fet que Tonet IV no va jugar els huitens de final. El mitger va classificar-se directament a causa de la lesió de Badenes. En la següent eliminatòria, Tonet IV va haver de superar a Iván en una partida molt igualada, com assenyala el 25 per 20 final.

Tonet IV va patir per a aconseguir la classificació, ja que tots els jocs es van sumar des del dau. La reballada va ser clau per a la victòria final del mitger, encara que va poder aconseguir-la abans del joc final. Iván va ser un digne rival que no es va atemorir en cap moment, ni tan sols quan amb 20 per 15, Tonet IV va disposar d’un val i net des del rest. El genovesí va aconseguir una victòria sofrida que li va ser vir com una prova de foc de cara al duel amb Salelles II, ja que per norma general, els pilotaris destaquen la importància de la primera partida del mà a mà per la dificultat d’adaptació.

Pel que respecta a Salelles II, el trajecte de l’oliver ha estat més dominant gràcies al desplegament de la seua força i tècnica. El pilotari de 19 anys va obrir el mà a mà de raspall amb un triomf sobre Marc per 25 a 5. El joc convertit pel d’Alcàntera de Xúquer és l’únic que ha rebut Salelles II al llarg del campionat. Marc va obtenir el tanteig de primeres al dau, i a partir d’ací, el saforenc va dominar el piloteig.

Una situació semblant a l’eliminatòria de quarts de final on Salelles II va guanyar a Vercher en una partida sabatera (25 per cap). Després d’uns jocs disputats, el d’Oliva va acabar imposant-se amb autoritat sobre el de Piles en una actuació que el col·loca en les quinieles per alçar el fris grec, ja que Vercher és un dels rests més en forma al llarg de la temporada. I és que Salelles II va debutar en l’elit l’any passat i en la seua primera participació en l’Individual es va quedar a les ‘semis’. Una barrera que tractarà de superar hui al trinquet Ciscar davant Tonet IV.