Els equips de l’Ajuntament de Beniparrell i Bicorp Turismo Rural, els dos equips més forts de la lliga regular, també ho han sigut a les semifinals i es veuran les cares a la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall elit femení, que se celebrarà a Càrcer el dissabte 10 de juliol. Ana i Noelia es veuran les cares novament davant de Victoria i Mar.

Aquesta serà la tercera final consecutiva entre els dos equips, de les quatre que han disputat en total. En 2016 va ser el primer duel, que va vèncer Beniparrell, però en 2017 Bicorp va ser el guanyador. Des d’eixe 2017, Bicorp és el conjunt dominador de la competició gràcies a la seua victòria en 2018 sobre Borbotó, i sobre Beniparrell els anys 2019 i 2020.

En total, Beniparrell suma tres títols de campió i quatre subcampionats, mentre que Bicorp ha guanyat la competició en quatre ocasions, mentre que ha estat segon en una ocasió, precisament caient en mans de Beniparrell.

El camí cap a la final

El primer equip en assegurar-se el bitllet va ser l'Ajuntament Beniparrell, amb Ana i Noelia, que va tornar a guanyar a Beniarbeig-El Verger (Aida i Fanni) per 40-20, en la partida de tornada disputada a la localitat de l'Horta Sud. La igualtat només va durar els primers dos jocs, perquè de seguida Ana i Noelia van posar la directa i es van plantar amb un 30-15 al marcador. Tot i el joc aconseguit per Fanni, Aida i Maria, les germanes Puertes van rematar amb dos jocs més que van sentenciar l'eliminatòria, ja que en la partida d’anada ja havien guanyat 20 per 40.

A Bicorp també es va repetir el resultat de l'anada. Mar i Victoria no van donar opció a Irene, Anabel i Amparo, que ho van intentar però es van veure superades pel domini de les seues rivals, que van eixir molt enxufades al carrer i van resoldre l'eliminatòria per la via ràpida, com demostra el 40-10 final.

D'aquesta manera, s'espera una final molt igualada a Càrcer d’ací a menys de dues setmanes. A la lliga regular, el doble enfrontament es va resoldre amb una victòria per a cada equip, atès que les de l'Horta Sud s'imposaren per 40-10 en la partida a Beniparrell i les de la Canal de Navarrés guanyaren per 40-30 en el duel celebrat a Bicorp.

Resultats de semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall elit femení:

Anada: Beniarbeig-El Verger 2’ – Beniparrell 40

Tornada: Beniparrell 40 - Beniarbeig-El Verger 20

Anada: Borbotó A 10 – Bicorp 40

Tornada: Bicorp 40 - Borbotó A 10