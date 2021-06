El Campionat Individual CaixaBank de raspall també repetirà final una vegada que Moltó va aconseguir ahir la passada en derrotar a Ian per 25-20 en la segona semifinal disputada a Xeraco. El títol, que defensarà Tonet IV, es resoldrà el pròxim dissabte al trinquet de Castelló de Rugat.

La sort va ser el factor determinant de l’eliminatòria; la que li va faltar a Ian, que es va trencar a solament un joc d’acabar (20-10), i la que va tindre Moltó, que es va apoderar del seu rival des del moment que es va fer mal en l’abductor.

Fins al moment del contratemps, Ian va dominar amb una execució magnífica de la tàctica de castigar a Moltó amb la treta i seguidament encarar-se baix de l’escala si el quinze no havia estat directe.

Açò des del dau, mentre que al rest va jugar a mitges mans, reservant combustible per arribar amb forces al tram final, que és on Moltó sol imposar la seua excel·lent condició física. I encara que no li tirava cap i tot, la pilota sempre anava ben dirigida a l’esquerra del de Barxeta, que no trobava manera de carregar amb comoditat.

Reacció i lesió

I va arribar el moment clau, que va començar amb l’evident millora de Moltó, que ara sí que pegava com en ell és habitual. La reacció d’un va coincidir al poc de temps amb la lesió de l’altre, que no va abandonar, però Ian ja no va poder seguir el ritme de l’ara ja finalista.