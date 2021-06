La gran final d’El Corte Inglés de carrer del dissabte 17 de juliol a Godelleta ja té protagonistes. Si la presència del Mobles Guillén Faura ja estava garantida pel doble triomf dels vigents campions davant el Lanzadera Montserrat a una de les semifinals, l'altra estava pendent de resolució degut a que la pluja va suspendre la partida prevista passat dissabte 19. Set dies després, a Beniparrell, l'equip local i el Kiwa Quart A pogueren resoldre una eliminatòria que els de l'Horta Sud portaven encarrilada gràcies al 60-70 obtingut a la Vall de Segó.

Però els de Quart tenien molt a dir a la tornada. La partida va escomençar molt igualada, amb els dos equips repartint-se els jocs. No obstant, el 25-25 va significar un punt d'inflexió, a partir del qual el Kiwa Quart va enllaçar quatre jocs consecutius i es plantà amb un avantatge de 25-45. L'Ajuntament Beniparrell volgué refer-se, i es va apropar fins el 45-55, però els visitants van forçar la màquina i s'embutxacaren els tres jocs següents, la partida i el bitllet per a la final davant els seus veïns de Faura.

Primera Juvenil

A Primera Juvenil el Lanzadera Montserrat també esperava rival a la final després que s'ajornara l'altra semifinal també per la pluja. L'Ovocity Marquesat va fer bo el 50-30 de l'anada i va repetir victòria a casa de Bvalve El Puig, en aquesta ocasió per 35-50.

Segona i Tercera

Si a Segona es coneixen els finalistes des de fa una setmana -l'Ovocity Marquesat B i el Profisco 2000 Borbotó A- a Tercera només un equip té el passaport per a la partida definitiva. L'Eléctrica Vinalesa A, que va véncer per la mínima (65-70) a casa del Carraixet Tavernes Blanques B, va guanyar més còmodament en la tornada (70-15) i espera al guanyador de l'eliminatòria Borbotó C-Falles Sergio Lis Xirivella A, amb un 70-35 d'avantatge per als valencians en el primer 'round'.

Quarta

A Quarta, el Profisco 2000 Borbotó D s'afegeix al Lanzadera Montserrat com a finalista. Malgrat l'ajustat 70-65 de l'anada, l'Eléctrica Vinalesa B no es va poder fer fort a sa casa i acabà cedint 50-70, amb el qual la final del proper dissabte està servida.

Fixada la final entre Petrés A i Vinalesa a la categoria de Badana, a Curtes A Godella ha donat primer en la seua semifinal davant Petrés B, amb un 35-70 que posa l'eliminatòria molt de cara per als de l'Horta Nord. En l'altra part del quadre, el primer del doble duel 'fratricida' entre l'Ajuntament de Massalfassar F i Massalfassar I ha caigut del costat d'aquests, amb un resultat de 30-70. A Curtes B també és coneguda la final, on es mesuraran el Gestopria Polo Nàquera A i el Caixa Popular Meliana E.

En la competició femenina, establida la final de la categoria A amb el duel Estudi Martí Borbotó A-Estudi Martí Borbotó B, estan a l'espera de resolució les semifinals de la categoria B, que seran Meliana-Les Alcuses Moixent D i Ovocity Marquesat-Estudi Martí Borbotó C.