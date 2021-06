No hi ha qui pare a Tonet IV. Després d’una eliminatòria de quarts de final en la qual el del Genovés va patir més de l’esperat (25 per 20 contra Iván), el mitger va exhibir-se ahir al trinquet Ciscar de Piles per a classificar-se per segon any seguit a la final de l’Individual de raspall. Als seus 22 anys, Tonet IV ha tocat final en les seues dues úniques participacions en el mà a mà. Un fet històric que en l’edició passada va concloure amb consecució del fris grec i que almenys ho tornarà a lluitar.

Enfront va estar Salelles II, al qual Tonet IV el va derrotar per 25-5. El d’Oliva va desplegar un joc quasi perfecte, però davant tenia un jugador de matrícula d’honor. Tonet IV va tombar tres ocasions amb val per a Salelles II al primer joc i a partir d’ací no va donar opcions al seu rival. De seguida que podia, el genovesí buscava la seua zona de confort per atacar a l’oliver.

Des del dau, el mitger va saber fer bona la treta per aprofitar les segones jugades i menejar a Salelles II d’un costat a l’altre del rebot, tot i la bona defensa del d’Oliva. Pel que respecta al rest, Tonet IV va fer mal al jugador de 19 anys amb pilotes baix l’escala que provocaven errades del de la Safor. En el moment que la treta de Salelles II no era perfecta, el genovesí dominava el joc.

Tonet IV jugarà la final del XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat Valenciana contra Moltó.