Les seleccions basca i valenciana realitzaran el pròxim cap de setmana una trobada a la localitat guipuscoana d’Oiartzun en la qual es disputaran unes partides entre els combinats masculins i femenins d’ambdues comunitats.

El seleccionador valencià, Vicent Molins, es pren esta jornada de convivència com una oportunitat "d’assentar les bases de la Selecció per a seguir provant jugadors i jugadores, tot i que entre les jugadores ja està més definit. En homes hi ha noves incorporacions de pilotaris joves, d’altres amb experiència i també jugadors que volem seguir provant".

En esta convocatòria destaca la presència de Genovés II, que no havia participat amb la selecció valenciana des de l’arribada de Molins com a substitut de Pigat II en setembre de l’any passat. "Estic molt content. El que més m’agrada és jugar a pilota i vaig al País Basc amb molta il·lusió i amb la intenció de guanyar-me el lloc", apunta Genovés II.

A més de Genovés II, Molins portarà a Oiartzun a Hilari, Diego López, Guillermo, Nacho, Seve, José Luis Calvo i Conillet mentre que les xiques convocades són Victoria, Mar, Ana Puertes, Amparo Martí i Mónica Moya.

El dissabte de matí es jugarà una partida de llargues masculina, una altra de wall-ball i una tercera femenina de la disciplina del frontó d’una paret. I a la vesprada es jugaran dues partides de joc internacional, una de xics i l’altra de xiques. Per al diumenge s’ha programat una partida de galotxa femenina.

La Pissarra

Trinquet de Guadassuar

- Montaner i Marc

- Ximo i Nicolás

Dimecres 30 de juny | 18.30 hores

Trinquet de Guadassuar

- Giner i Hilari

- Marc i Carlos

Dijous 1 de juliol | 18.30 hores

Trinquet de Castelló de Rugat

- Marrahí i Murcianet

- Badenes i Raúl

Divendres 2 de juliol | 18.30 hores

Trinquet de Sueca

- Pablo de Sella i Pere

- Salva Palau i Carlos