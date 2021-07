El Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, va viure el primer acte de les finals de carrer, amb la presentació de les que es jugaran la próxima setmana, en la seu d'El Corte Inglés de l'avinguda de França.

A la presentació acudiren tots els equips finalistes, També estigueren presents el representant de l'entitat patrocinadora del torneig, El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Jose Daniel Sanjuan, i Jesús Fontestad, vicepresident de galotxa.

El vicepresident Fontestad va mostrar la seua satisfacció per la participació, tot i la situació pandèmica. "Enguany estem recuperant la participació en el carrer natural. I d'altra banda em sent molt satisfet per tornar a Godelleta per celebrar les finals, no només a la canxa artificial “Jose Soldado”, també al carrer del Mesón on va començar en el seu dia El Corte Inglés". Aquest carrer acollirà quatre partides el diumenge 11 de juliol, en una intensa jornada de pilota.

Jose Daniel Sanjuán, president de la FPV, va agrair el compromís d’El Corte Inglés amb l’Autonòmic de Galotxa, trofeu degà de totes les competicions de pilota valenciana, i va informar de les últimes novetats referents a la selecció valenciana. El representant d'El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, va rememorar el naixement de El Corte Inglés fa 50 anys amb el ferm compromís d'integrar-se en la societat valenciana. Per a nosaltres ser valencians es recolzar la pilota valenciana".

Les finals es jugaran la setmana pròxima, on oferiran un variat espectacle als que puguen acudir. Partides femenines i masculines, en el carrer natural i en la canxa artificial, amb pilota de vaqueta i badana, en tot el carrer i a curtes... Godelleta tornarà a ser per uns dies el centre de la modalitat de la galotxa.