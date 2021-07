CaixaBank i la Federació de Pilota Valenciana presentaren la gran final de la XV edició de la ‘Lliga CaixaBank de Raspall Femení’. L'acte, que ha tingut lloc a la seu de la Diputació de València, ha comptat amb la presència dels dos equips finalistes, Bicorp i Beniparrell; la directora comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Loles Petit Lozano; el director general d'Esports, Josep Miquel Moya; el diputat d'Esports, Andrés Campos; el president de la Federació de Pilota Valenciana (FPV), José Daniel Sanjuán, i la vicepresidenta de raspall femení de la Federació de Pilota Valenciana, Susana Serrano.

La gran final es disputarà el 10 de juliol al carrer Lloret Papí de Càrcer, i amb les càmeres d'À Punt Media com a testimonis, a partir de les 17.45 hores. Els equips finalistes, Bicorp i Beniparrell, amb Mar i Victoria per part de l'equip de la Canal de Navarrés, i Ana i Noelia per part del conjunt de l'Horta Sud, buscaran augmentar el seu palmarès en la competició. Fins a hui, Bicorp suma quatre títols consecutius (2017, 2018, 2019 i 2020) i és l'actual campió de la competició reina femenina, mentre que Beniparrell compta amb tres lligues (2014, 2015 i 2016). La final del 10 de juliol suposa el cinquè duel entre les dues formacions en la lluita pel títol de Lliga. Dels cinc enfrontaments entre Bicorp i Beniparrell, quatre van caure del costat del conjunt de la Canal de Navarrés i un va quedar en mans de la parella de l'Horta Sud.

Les protagonistes

La dupla de Bicorp afronta el duel sabent que té el repte d'aconseguir una nova victòria en la competició. "Intentarem gaudir, perquè si anem amb confiança, espere que el resultat siga favorable", ha explicat Victoria. El carrer de Càrcer, per a la jugadora de Bicorp, "és un carrer natural i cap equip està acostumat a jugar en un escenari així, dependrà de com s'adapte cada equip". "Beniparrell arriba molt fort, es va veure en la Lliga, que elles van quedar les primeres", ha manifestat Victoria.

Per part de l'equip de Beniparrell, Ana i Noelia arriben per a trencar la ratxa de victòries de Bicorp, i ho fan amb tota l'energia i sense cap pressió afegida: "Després del campionat que hem fet, crec que arribem a la final en un bon estat de forma. Ja portem diverses finals i aquesta pressió la gestionem bé. Tindrem els nervis normals d'una final, pel públic, per la tele en directe, però amb els anys que portem jugant, aquesta pressió s'ha reduït. Les estadístiques no estan al nostre favor contra Bicorp, però aquí estem per a intentar trencar-les". Respecte a l'escenari de la final, el carrer de Càrcer, ha manifestat: "Pel que he vist per fotos és un carrer molt ampli i molt llarg, així que serà una partida molt llarga. L'estat físic serà molt important".

Les autoritats

Durant l'acte, la directora comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Loles Petit, ha felicitat a les jugadores dels equips finalistes. "Mar, Victoria, Ana i Noelia són, ara com ara, les grans referents d'aquest esport. Enhorabona a totes per haver arribat fins ací tan merescudament. El vostre nivell competitiu és altíssim i això us converteix en les millors de tota la Comunitat Valenciana", els ha traslladat. Així mateix, ha afegit que la pilota femenina "és ja una realitat i des de CaixaBank, estarem ací per a secundar-la".

En paraules del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, "per a la Federació és un orgull comptar amb un elenc de jugadores en constant creixement, tant a nivell esportiu com humà". "La nostra aposta per l'esport femení és una realitat des de fa molts anys", ha afegit Sanjuán. "Desitgem que continuen sent el motor de l'esport en un futur immediat. Agrair-vos la vostra responsabilitat i predisposició, d'acord amb entitats com la Generalitat i la Diputació, així com el nostre espónsor CaixaBank, totalment compromesos amb la visibilització de l'esport femení de la pilota valenciana", ha conclòs.

Per part seua, el director general de l'Esport, Josep Miquel Moya, ha recordat la "capacitat, tècnica i força" de totes les jugadores, així com el treball "exquisit de la Federació amb la normativa sanitària". "És una satisfacció continuar contribuint al desenvolupament de la pilota femenina, ja absolutament consolidada tant en qualitat com en quantitat", ha afegit Moya.

Igualment, Andrés Campos, diputat d'Esports, ha afirmat que València "és una província referent a mantenir la normalitat en l'esport i en la pilota, amb seguretat i rigor". "Una bona feina de l'esport femení, la pilota ha estat pionera, sou la imatge en la qual moltes xiquetes es volen veure reflectides, heu de ser professionals impecables i esportistes modèliques, i en el vostre camí esteu donant exemple en l'àmbit esportiu i personal".