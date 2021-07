No és fàcil aconseguir el triomf final en qualsevol competició de pilota. Que li ho pregunten a Giner, el qual va caure en la final de la Lliga CaixaBank d’escala i corda després d’una trajectòria impecable del seu equip. L’única derrota va caure en la final i el de Murla es va quedar amb la mel als llavis, sense el premi del títol. Una situació que es va compensar ahir al trinquet El Rovellet de Dénia. Tot i la diferència en l’escala d’importància de campionats, Giner es va proclamar campió del Trofeu de la Santíssima Sang de la localitat de la Marina Alta formant parella amb Santi. Un binomi que va funcionar a la perfecció amb el de Finestrat aportant la seua veterania per a dirigir al seu company perquè ambdós pilotaris estrenaren el seu palmarés esta temporada.

A l’altre costat de la corda estaven Marc i Félix els quals no van permetre que els finalment campions ho aconseguiren amb comoditat. Així ho va reflectir el lluminós de Dénia amb el 60-50 final. Tot i que la victòria va ser sofrida, la realitat és que Giner i Santi iniciaren al dau i en cap moment van veure com els contrincants els sobrepassaren al marcador, encara que Marc i Félix si que van reaccionar en diversos moments per a igualar en situacions crítiques.

Raspall

El Trofeu Ajuntament de Castelló de Rugat – Frutas Bollo de raspall arranca hui a la localitat de la Vall d’Albaida amb un duel que combina la sàvia nova dels rests amb mitgers experimentats. Per un costat, Iván formarà amb Seve i davant tindran a una parella d’Oliva, Salelles II i Brisca. Esta primera semifinal iniciarà a les 18.30 hores al trinquet castellonenc.