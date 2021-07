El cartell prometia, però la primera semifinal del Trofeu Ajuntament de Castelló de Rugat - Frutas Bollo va decebre al públic que es va congregar en bon nombre al recinte de la Vall d’Albaida on Iván i Seve es van imposar a Salelles II i Brisca pel resultat de 25-0.

Mitja hora escassa va necessitar la parella que va vestir de blau per a superar als rivals, on Salelles II no va tindre el millor dia. A més a més va preocupar el fet que el rest d’Oliva sempre va traure per baix, com si es ressentira de la lesió que va patir en la Lliga i de la qual semblava que estava totalment restablert.

La nota positiva va ser l’actuació d’Iván i Seve. Ambdós van demostrar que estan en un moment més que òptim i van aprofitar les concessions dels contraris per a resoldre de manera contundent, pràcticament sense intercanvis i per la via ràpida. L’acoblament entre tots dos també va ser notable.

Dijous que ve

La segona semifinal es jugarà el dijous de la setmana que ve, en este cas amb Ximo i Tonet IV mesurant les seues forces contra Vicent i Canari. El títol es resoldrà el dijous següent dia 22 de juliol.