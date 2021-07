La pilota d’elit femenina continua tenint a Victoria i Mar com a grans dominadores i des d’ahir campiones per cinquena vegada consecutiva de la Lliga CaixaBank gràcies al triomf davant Ana i Noelia pel resultat de 40-10 en la final que va tindre lloc a la localitat de Càrcer.

Les representants de Bicorp, equip que va completar Susana com a reserva, es van acoblar millor a la dificultat de jugar en un carrer natural amb moltes ‘mentides’, principalment quan la pilota superava les voreres i trobava obstacles, sobretot portals, que la feien tornar arrere.

Amb el condicionant d’esta circumstància, Victoria i Mar van buscar més jugar per dins i evitar les parets, que a Ana i Noelia van castigar en nombroses ocasions, per a resignació seua.

Com bé va assenyalar Mar només acabar la final, cap dels dos equips va poder demostrar el seu vertader nivell, encara que les quatre pilotaris -Mireia també va quedar inèdita com a reserva en el de Beniparrell- van deixar clar les seues virtuts per a jugar a pilota.

Victoria va destacar en totes les facetes del joc, per tècnica, força i domini de les dues mans, mentre que Mar va ser un estilet, una màquina de fer quinzes per poc que l’ocasió li va resultar propícia, amb la raspada com a opció més segura encara que també va ajustar rematades als forats on no podien arribar les rivals.

Enfront, Ana va fer de la contundència la seua millor arma i va destacar especialment en el traure i restant per dalt. La seua germana Noelia va tindre menys oportunitats d’entrar en joc encara que la capacitat per a estar damunt de la pilota i la bona definició li va permetre acabar quinzes.

escala i corda

Pel que fa a l’activitat professional, el trinquet d’Ondara va acollir ahir la jornada inaugural del Trofeu Diputació d’Alacant amb triomf de Salva Palau i Félix davant Puchol II i Carlos pel resultat de 60-45.

El domini va ser altern durant bona part de la partida, amb les dues parelles intercanviant l’avantatge en el marcador amb diferències de fins a dos jocs. Després de la igualada a 45 es va imposar la pegada dels ara ja semifinalistes.

La competició continua hui a Dénia on Pere Roc II i Pere jugaran contra Pablo de Sella i Javi la segona eliminatòria de quarts de final.