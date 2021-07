La 46 edició del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, va viure ahir l'acte de presentació de les seues últimes partides en carrer, que es jugaran en les localitats de Godelleta i Borbotó.

Davant la presència de tots els equips finalistes, el vicepresident de l'àrea de galotxa de la Federació de Pilota Valenciana, Jesús Fontestad, va agrair el suport d’El Corte Inglés al món de la galotxa i, en particular, al trofeu degà de totes les competicions. "A Godelleta ja s'han celebrat unes quantes finals i l'ambient ha estat immillorable recuperant el joc a carrer, al mateix carrer on es va iniciar aquest trofeu", va explicar Fontestad, que també va elogiar els dos equips finalistes de primera categoria i el gran nivell dels jugadors juvenils, el futur de la galotxa. Fins i tot, va ressaltar que espera amb impaciència l'última jornada de competició, on veurem les figures més joves de l'esport al carrer de pilota de Borbotó. "Per a un tècnic, aquesta jornada és la més esperada perquè veurem l'evolució de tots aquells xiquets i xiquetes que hem acompanyat des de ben menuts", va dir.

D'altra banda, el responsable regional de Comunicació i Relacions institucionals d’El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, va encoratjar als més joves a continuar lluitant per fer gran el campionat i l'esport de la pilota: "El futur està a les vostres mans. És un orgull veure com heu portat tot endavant, i la gran participació a la competició, tot i la situació de pandèmia. Des d'El Corte Inglés n'estem molt contents".

Primera: el títol es quedarà a les Valls

Les finals de Primera, tant la sènior com la juvenil, tindran lloc al carrer ‘Jose Soldado’ de Godelleta el pròxim dissabte 17 de juliol. A les 16:30 hores obriran la jornada els juvenils del Lanzadera Montserrat i l'Ovocity Marquesat, en un duel pel títol de la categoria. A continuació, i amb les càmeres d'À Punt retransmetent en directe, es disputarà la gran final de Primera entre el Mobles Guillén Faura A, vigent campió del torneig, i el Kiwa Quart de les Valls. Aquest serà un enfrontament molt especial per als seguidors de la comarca de les Valls, que veuran com el títol quedarà en un dels seus pobles.

Els finalistes es reparteixen la pressió

Miguel Ángel Bayona, feridor de Faura, va explicar com afronten la partida pel títol en Primera contra Quart: "És una final ajustada, perquè és un carrer que serà per a jugar de poder a poder i l’equip de Quart està fort, són joves. La pressió la tenen ells, perquè nosaltres defenem el títol, el carrer ens pot anar bé, però les partides s’han de jugar". Per la seua part, Jesús Berbis, de Quart, va recordar que ja saben el que és jugar cara a cara els dos equips: "Jugàrem contra ells fa dos anys, i allà érem superiors, però en esta ocasió no sé qui és el favorit. Es pot veure molta pilota. Jo crec que la pressió és per a ells, perquè són els actuals campions".

Diumenge: escoles a Borbotó

El diumenge per la vesprada serà el torn de les escoles de pilota. A les 17:00 hores començaran les finals en el carrer de pilota de Borbotó. Montserrat i Massamagrell obriran el foc amb la final cadet, jugant-se a continuació la d'infantils, protagonitzada de nou per Montserrat, que jugarà contra Bvalve El Puig. A les 19:00 hores seran els alevins de Les Alcusses Moixent i Massamagrell els que es jugaran el títol, mentre que els benjamins de Meliana i Bvalve El Puig tancaran el campionat.