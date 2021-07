No va vestir de blanc, però Batiste Soro ‘Pena’ va propiciar des de la seua condició de trinqueter a Massamagrell el naixement d’una de les nissagues més reputades de la pilota. La passió que va transmetre als seus fills esdevingué que dos d’ells arribaren a ser figures: Batiste com a Soro I i també Manolo com a Soro II. Anys després, el fill d’Enrique, l’altre germà que no va ser jugador professional, però sí trinqueter, va adoptar el nom esportiu de Soro III per a convertir-se en un dels pilotaris més llorejats de l’esport dels valencians.

Ara fa trenta-dos anys que la família va instaurar el Trofeu Tio Pena per a homenatjar al precursor de la nissaga i amo del trinquet de Massamagrell, que va convertir en un dels de més prestigi. I any rere any, amb l’única excepció del 2020 a causa de la pandèmia, el torneig ha reunit als millors exponents del joc per dalt corda per a convertir-se en un clàssic i en un dels grans esdeveniments de l’estiu.

Hui arranca l’edició número trenta-una amb Puchol II i Salva jugant contra José Salvador i Félix. La segona semifinal es disputarà el dimarts 20, amb Soro III i Nacho mesurant les seues forces contra De la Vega i Javi. El colofó, que sempre és festa gran en la pilota, tindrà lloc el dia 27.

LA PISSARRA

Dimarts 13 de juliol | 18.30 hores

Trinquet de Massamagrell

- Puchol II i Salva

- José Salvador i Félix

Dimarts 13 de juliol | 18.30 hores

Trinquet de Castelló

- Ian i Brisca

- Badenes i Seve

Dimarts 13 de juliol | 18.30 hores

Trinquet d’Oliva

- Vercher i Néstor

- Iván i Roberto

Dimecres 14 de juliol | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Rafa i Marc

- David i Murcianet