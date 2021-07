Els dimarts a Massamagrell és dia de partida. Jornada de mercat, els aficionats marxen cap al trinquet Tio Pena per a gaudir de les millors figures de l’escala i corda. Una tradició que es remunta a 1947 quan Baptiste Soro va inaugurar la instal•lació pilotaria més representativa de l’Horta Nord. Una tradició que continua i que cada estiu celebra el Trofeu Tio Pena des de fa 31 edicions, encara que la temporada passada no es va disputar per la pandèmia. Feia dos estius que els jugadors no acudien a la cridada i ahir la localitat massamagrellenca va gaudir de nou de les eliminatòries del torneig que te lloc en les dades on es festeja la fundació del municipi. I precisament, un veï jugarà la final. Puchol II i Salva lluitaran pel títol després de classificar-se davant Jose Salvador i Félix per 60-35.

El mitger de Massamagrell tornava a una competició rellevant des que va disputar la Lliga i ho feia vestit de roig en estar acompanyat del numero u de la modalitat. Ambdós pilotaris van conjugar a la perfecció i això es va viure amb el tres primers jocs que van caure del bàndol roig. A partir d’ací el dau va ser protagonista fins que amb 45-30, els blaus van malbaratar un val i net que va acabar en el 50-30.

L’altra semifinal tindrà lloc el dimarts que ve amb Soro III i Nacho contra De la Vega i Javi. Així mateix, prèviament a la semifinal del Tio Pena es va viure una eliminatòria del Trofeu juvenil amb victòria de Vicent i Morret sobre Diego i Muedra II per 60-45.

LA PISSARRA

Dimecres 14 de juliol | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Rafa i Marc

- David i Murcianet

Dimecres 14 de juliol | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Genovés II i Álvaro Gimeno

- Francés i Carlos

Dijous 15 de juliol | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Puchol II i Guillermo

- De la Vega i Javi

Dijous 15 de juliol | 18:30

Trinquet de Castelló de Rugat

- Ximoi Tonet IV

- Vicent i Canari