Després de catorze jornades, la competició ha determinat els quatre equips que jugaran les eliminatòries pel campionat de la Primera categoria de la Lliga de Llargues Trofeu Diputació d'Alacant. A partir del proper cap de setmana, Parcent B i Sella, tercer i segon, es veuran les cares per una banda, mentre que Benimagrell, quart classificat, s'enfrontarà al primer, Parcent A, per a succeir l'equip de Benidorm, vigent campió.

Totes les mirades apuntaven diumenge passat a Parcent, on s'havia de resoldre el lideratge de la categoria entre l'equip local i Sella. La victòria de Parcent A per 10-8 donà la primera plaça als de la Marina Alta, que finalitzen la lliga amb 32 punts pels 31 dels de la Marina Baixa.

En les altres partides, Parcent B va caure per 10-2 a Castell de Castells, mentre que Benimagrell també va tornar de buit de la seua visita a Benidorm. Mutxamel, que ja havia tancat l'activitat competitiva amb la partida ajornada fronta a Parcent B -que es va jugar dissabte amb un 0-10 final-, perd la categoria.

A Segona la conclusió de la lliga ha deixat Murla A com a líder incontestable, per davant de Tibi i Murla B. A semifinals, els dos equips murlers s'hauran d'enfrontar en un duel 'fratricida'. Per la seua banda, Tibi mesurarà les seues forces amb el campió del grup valencià, que ha sigut Pelayo A. Per baix, Muro d'Alcoi és l'equip que baixa de categoria.

A Tercera també hi ha hagut un líder destacat en el conjunt d'Orba, que haurà de batre a semifinals la Vall de Laguar per a confirmar la seua condició de favorit. L'altre finalista eixirà del doble enfrontament entre Sant Vicent del Raspeig i Ondara.

Resultats Última jornada de Lliga en Primera categoria:

Castells 10 - Parcent B 2

Parcent A 10 - Sella 8

Benidorm 10 - Benimagrell 8

Semifinals Primera:

Benimagrell - Parcent A

Parcent B - Sella

Descendeix:

Mutxamel

Classificació XXXVII Lliga de Llargues Trofeu Diputació d'Alacant, Primera categoria:

1. CPV Parcent A – 32 pts

2. CPV Sella – 31 pts

3. CPV Parcent B – 18 pts

4. CPV Benimagrell – 15 pts

5. Top Recambios Castells – 14 pts

6. CPV Benidorm – 12 pts

7. CPV Mutxamel – 3 pts