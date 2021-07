El Centre Cultural de Càrcer va viure este dijous la presentació de les finals del Campionat Autonòmic de raspall, Trofeu Diputació de València. La localitat de la Ribera Alta ja va rebre la final de la Primera categoria femenina, i ara queden altres 10 finals per disputar.

La competició es resoldrà en els dos pròxims caps de setmana. Este dissabte 17 es juguen dos finals al carrer Metge Lloret Papí, la de Quarta C masculina i Quarta B masculina, amb Muro B contra La Valldigna B a les 17:30, i Alzira C contra Real de Gandia B a les 19:00h, respectivament.

El dissabte 24 de juliol hi haurà finals al matí i de vesprada. A les 9:15h, la final de Quarta B femenina entre Volea Carlet i El Genovés E, a les 10:30h, la final de Tercera masculina entre Montserrat A i Bicorp B, i ja de vesprada, a les 18:00h el duel de Segona femenina entre Alcàntera-Càrcer E i Alqueria Comtessa, i a les 19:30h el de Segona masculina entre Alcàntera-Càrcer A i Alcàntera-Càrcer B. Estes dues partides es retransmetran per la plataforma ADN Valencià.

La competició es tancarà el diumenge 25 de juliol. Al matí, el duel de Primera masculina entre Bicorp A i Gavarda A a les 10:30h i amb les càmeres d’À Punt en directe. Ja de vesprada, a les 17:00h la final de Quarta A femenina entre Meliana i Alzira H, a les 18:00h la de Tercera femenina entre Xeraco C i Alqueria Asnar B, i a les 19:00h la de Quarta masculina entre Favara B i Beniparrell H.

Durant l’acte de presentació de les finals, l'alcalde de Càrcer, Pepe Botella, va donar la benvinguda als assistents i va mostrar-se molt honrat per rebre les 10 finals de raspall en un poble com el de Càrcer. "Per a aquest municipi, amb tanta tradició de raspall és molt important celebrar la cloenda del Campionat Autonòmic de raspall. Tenim un club i una escola potent i acollir aquestes finals suposa un impuls per a reforçar-los. Anem a tractar de buscar certa normalitat tornant al joc al carrer, tant per a la gent del poble com per a tots els que vinguen de fora".

Per a aquest municipi, amb tanta tradició de raspall és molt important celebrar la cloenda del Campionat Autonòmic de raspall Pepe Botella - Alcalde de Càrcer

El vicepresident de raspall, Ricardo Sales, va donar l'enhorabona a tots i totes les finalistes i els va felicitar per la regularitat de la competició i l'absència de conflictes durant la mateixa. En la mateixa línia es va manifestar Susana Serrano, vicepresidenta de raspall femení, va manifestar que era una satisfacció "poder celebrar aquestes finals , després d'un campionat prou llarg marcat per la pandèmia, per tant ens sentim orgullosos d'haver pogut celebrar-lo i de que varies finals es televisen en directe, per A Punt Media i a través d'ADN".

Després d'un campionat prou llarg marcat per la pandèmia, ens sentim orgullosos d'haver pogut celebrar-lo Susana Serrano - Vicepresidenta de raspall femení

Per últim el president de la Federació de Pilota, José Daniel Sanjuán, va agrair als veïns del carrer on es jugar - Metge Lloret Papí- la seua paciència per les molèsties ocasionades derivades de les finals i dels entrenament, i a l'ajuntament pel seu esforç i interès per acollir les diferents finals de l'autonòmic de raspall. "La pilota torna on sempre s'ha jugar al carrer de Càrcer". Sanjuán va voler destacar també la gran aportació de les jugadores a aquest campionat perquè "han revitalitzat la modalitat de raspall" i una menció molt especial, a la Diputació de València"ja què sempre ha estat durant 38 edicions darrere de la modalitat de forma fidel".