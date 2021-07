Francés ha estat al voltant d’un any fora dels trinquets a causa d’una lesió al muscle dret. El de Petrer ha lluitat davant esta adversitat per a recuperar-se i tornar als trinquets. Una tasca que ja havia complit amb les partides diàries, però faltava pegar un pas endavant amb el retorn a la competició. Ahir va ser el dia en què Francés reapareixia en un torneig, concretament al trinquet de Benissa, encara que no va ser de la forma més afortunada a escala de resultats. Tot i que l’actuació del pilotari alacantí va ser destacada, igual que la resta de jugadors sobre les lloses de la instal•lació de la Marina Alta, Francés i Jesús van caure en l’última eliminatòria dels quarts de final del VIII Trofeu Diputació d’Alacant d’escala i corda davant Genovés II i Santi per 60-55.

L’última partida en competició del de Petrer va ser el 15 d’agost de 2020 al trinquet d’Ondara. Francés va jugar amb Tomàs II el Trofeu Generalitat Valenciana i ja no va disputar cap torneig més fins ahir. Una lesió al muscle dret va obligar al del Vinalopó Mitjà a tractar-se i este va decidir fer-ho de manera conservadora per evitar el quiròfan. Un treball en silencia que ahir va trobar la recompensa que ja es preveia a les últimes setmanes on el petrerí havia actuat de forma exitosa als duels del dia a dia.

La victòria de Genovés II i Santi va ser atípica, ja que els primers vuit jocs es van convertir des del rest. La reballada havia sigut per a l’equip de Genovés II i amb 35 iguals, estos (de blau) van sumar el primer tanteig des del dau. Una dinàmica que va continuar fins que el lluminós va marcar els iguals a 45. En esta ocasió, Francés i Jesús van tornar a tancar el joc des del rest, des d’on va seguir l’anotació fins que ambdues parelles van arribar a 55. Genovés II i Santi certificaren la classificació a semifinals des del dau, on es trobaran amb Giner i Conillet, el pròxim dissabte a Ondara.

Raspall

El trinquet d’Aielo de Malferit va viure un homenatge a Leandro I, guanyador de la primera edició de la Lliga Professional de Raspall i de la de l’any 1990. L’en altre temps mitger va rebre un premi per part de les autoritats locals i, a continuació, va presenciar un duel en el seu honor. El cartell va estar format per Marrahí i Tonet IV davant Vercher i Brisca, amb victòria per a l’equip del de Castelló per 25-15.

Així mateix, Barxeta viurà hui la seua partida de festes (19.00 hores) en el carrer Nou amb Moltó i Bertomeu contra Ian i Pablo.

LA PISSARRA

Dilluns 19 de juliol | 19:00

Carrer Nou de Barxeta

- Moltó i Bertomeu

- Ian i Pablo

Dimarts 20 de juliol | 17:00

Trinquet Tio Pena de Massamagrell

- Adrián II i Guillem Palau

- Carlos Donat i Efrén

Dimart 20 de juliol | 18:30

Trinquet Tio Pena de Massamagrell

- Soro III i Nacho

- De la Vega i Javi

Dijous 22 de juliol | 18:30

Tr. de Castelló de Rugat · Proximia TV

- Vicent i Canari

- Iván i Seve