Antonio Reig Ventura, El Rovellet va rebre ahir l’enèsim reconeixement per la seua condició de gran de la pilota. Per a molts el més gran juntament amb El Genovés, que no va faltar a l’acte en el qual l’homenatjat va descobrir una placa en l’entrada de sa casa, al carrer Pelai i a pocs metres del trinquet del mateix nom, que explica que ací viu una llegenda de l’esport dels valencians i que este també va ser el carrer on va nàixer i ha viscut sempre.

L’acte va ser curt, però intens, sobretot en emocions; per la gratitud que va mostrar el protagonista i l’orgull de la família en veure l’estima i el respecte que una vegada més li regalava la gent de la pilota de manera totalment merescuda.

Este reconeixement, a més, ha estat la primera pedra del projecte de fer que part del Carrer Pelai siga un espai temàtic de pilota i que va estar a punt de quedar en no res quan l’Ajuntament de València va decidir delimitar en la mateixa zona la nomenada Chinatown’ de València. Davant l’oposició liderada per la Fundació per la Pilota, el consistori va rectificar i ambdues actuacions es duran a terme sense que una perjudique l’altra.

La idea és que el carrer on ‘s’amaga’ el trinquet Pelayo siga de vianants en un tram en el qual hi haurà diferents motius de pilota com bustos, estàtues o les mans dels pilotaris més reputats. I de manera ocasional també es jugarien partides o es farien exhibicions per a donar a conéixer la pilota més enllà de les quatre parets del trinquet, que ahir també va acollir després del reconeixement al Rovellet un homenatge als campions i campiona individuals, cas de Puchol II, Tonet IV i Victoria.