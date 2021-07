Les semifinals d’anada de la Lliga de Llargues i de Palma - Trofeu Diputació d’Alacant ha deixat ja alguns equips que apunten a la final en totes les categories. El cap de setmana va ser intens, però més apunta a ser-ho el pròxim, quan s’hauran de decidir els equips finalistes de la present edició de la competició.

Sella i Parcent A donen el primer pas de cara a la final de Llargues

En Primera de Llargues, si bé Sella i Parcent A han donat el primer pas, la jornada de tornada del pròxim cap de setmana es preveu molt intensa. La batalla més forta va estar a Parcent, on l’equip de Parcent B va perdre a casa contra Sella, però per la mínima. El conjunt de Sella es va imposar 9 a 10, i té les coses de cara, però el resultat és certament ajustat i tot pot passar en la tornada del pròxim cap de setmana.

Qui sí que ha donat un gran pas ha sigut Parcent A, que en la seua visita a Benimagrell es va imposar per 3 a 10. En qualsevol cas, la tornada decidirà.

Primera:

Parcent B 9 - Sella 10

Benimagrell 3 - Parcent A 10

Segona, el duel local entre Murla B i Murla A va acabar del costat dels segons per 2 a 10, mentre que la semifinal entre Tibi i Pelayo A va ser per a l’equip alacantí per 10 a 6.

Segona:

Murla B 2 - Murla A 10

Tibi 10 - Pelayo A 6

Pel que fa a Tercera categoria, Orba es va imposar al carrer de Vall de Laguar per 5 a 10, mentre que en la segona semifinal la victòria va ser per a Sant Vicent, que va vèncer 10 per 7 a Ondara.

Tercera:

Vall Laguar 5 – Orba 10

Sant Vicent 10 – Ondara 7

Per últim, en juvenils els equips que apunten a la final després de la celebració de les partides d’anada de semifinals són Sella i Vall Laguar, que van vèncer a la Vila-joiosa B i Parcent, respectivament.

Juvenils:

La Vila Joiosa B 1 - Sella 8

Vall de Laguar 8 - Parcent 5

Tibi i Relleu dominen en l’anada de semifinals de Palma

La Lliga de Palma -Trofeu Diputació d’Alacant, també ha començat a perfilar els equips favorits de totes les categories per estar en la gran final. Les partides de tornada es disputaran el pròxim cap de setmana.

En Primera, Tibi i Relleu van donar el primer pas. Tibi ho va fer gràcies a la seua victòria 10 per 3 davant Vall de Laguar, mentre que Relleu es va imposar a domicili al carrer de Sella B, per un clar 4 a 10.

Tibi 10 - Vall de Laguar 3

Sella B 4 - Relleu 10

En Segona, Benimagrell i Agost han agafat un primer avantatge en les semifinals. Benimagrell va vèncer a Sella a domicili per 6 per 10, mentre que Agost va deixar en cinc a Vall de Laguar (10 per 5).

Sella 6 – Benimagrell 10

Agost 10 - Vall de Laguar 5

En Tercera, molta igualtat entre els quatre candidats per a estar en les finals. Crevillent A va guanyar a casa però per la mínima: 10 a 9 contra Castell de Castells. També a casa es va quedar la victòria de la segona semifinal, entre Poble Nou i El Campello, per 10 per 7.

Crevillent A 10 - Top Recambios Castell de Castells 9

Poble Nou 10 - El Campello 7