El XXXI Trofeu Tio Pena – Festes Fundacionals de Massamagrell viurà una final amb dos representants del seu poble. Soro III acompanyarà a Salva en la lluita pel títol després que ahir es classificarà en la segona semifinal. El massamagrellenc i Nacho van superar a De la Vega i Javi per 60-45 en una partida que inicialment va ser còmoda per als finalistes, però que als últims jocs es va igualar.

Tot i que els jocs van estar disputats, Soro III i Nacho van aconseguir els tres primers tantejos. La lluita de De la Vega va permetre recuperar el dau, però amb 40-25, els blaus van tornar a sumar des del rest amb la millor versió de Soro III i un Nacho imperial. El de Beniparrell va ser un frontó. Amb 50-25, els blaus van disposar de val per tancar altre joc al rest, però quan més afonats estaven, els rojos van saber refer-se per capgirar el marcador i aprofitar eixa dinàmica per a trencar-li el dau als rivals amb el despertar de Javi (50-35). La resta de jocs s’han convertit des del dau.

La final es jugarà el pròxim dimarts contra Puchol II i Salva. Per altre costat, Carlos Donat i Efrén van classificar-se per a la final juvenil després de guanyar a Adrián II i Guillem Palau per 60-50. Els altres finalistes son Vicent i Morret.

LA PISSARRA

Dimecres 21 de juliol | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Virgi i Rafa G.

- Ramon i Jose

Dimecres 21 de juliol | 18:30

Trinquet de Guadassuar

- Giner i Jesús

- Marc i Félix

Dijous 22 de juliol | 18:30

Tr. de Castelló de RUgat · Proximia TV

- VIcent i Canari

- Iván i Seve

Divendres 23 de juliol | 19:00

Trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia

- Pere Roc II i Héctor

- Salva Palau i Félix