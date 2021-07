Hui és dia de festa gran al trinquet de Massamagrell; de fet, és el dia més assenyalat de la temporada en el recinte de l’Horta Nord, perquè acaba el Trofeu Tio Pena, el clàssic de l’estiu que enguany ha complit trenta-un anys de vida. La final enfrontarà a Puchol II i Salva contra Soro III i Nacho.

La partida té el gran reclam en el duel entre escaleters, que durant anys han estat pugnant mà a mà per la condició de número u. Tal privilegi le correspon ara a Puchol II, que en cada aparició i trinquet continua demostrant que és el millor del moment. A Massamagrell, en la primera semifinal contra José Salvador i Félix, també (60-35).

I si bé és cert que a hores d’ara no hi ha escaleter que iguale en prestacions amb el de Vinalesa, Soro III juga hui a casa; punt a favor per a ell, com també el fet de tractar-se del trofeu que honra la memòria del precursor de la seua nissaga. És a dir, la motivació del gran campió és màxima, com també es va poder comprovar en la seua semifinal davant De la Vega i Javi (60-45).

Però atenció perquè el desenllaç podria estar perfectament supeditat al que facen els de davant. El cas de Salva és molt semblant al de Soro III: també és fill de Massamagrell, juga en un trinquet on sempre ratlla a bon nivell i el fet de participar en este trofeu li ha tornat a situar en la primera línia de l’escala i corda professional. I el mitger no és de desaprofitar oportunitats.

Nacho, per la seua part, està ara en un moment dolç. De fet ja fa temps que el de Beniparrell és dels millors en la seua ubicació i evitar les seues dues mans serà una de les grans preocupacions dels rivals.

LA PISSARRA

Dimarts 27 de juliol | 18.30 hores

Trinquet de Massamagrel|l · Proximia

- Puchol II i Salva

- Soro III i Nacho

Dimarts 27 de juliol | 18.30 hores

Trinquet de Castelló

- Vicent i Néstor

- Iván i Brisca

Dimarts 27 de juliol | 18.30 hores

Trinquet d’Oliva

- Ian i Murcianet

- Ximo i Canari

Dimecres 28 de juliol | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Badenes i Tonet IV

- Marrahí i Seve