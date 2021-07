L’estiu atorga una essència especial a la pilota. Els cartells de fira poblen els trinquets descoberts per a evitar una calor desmesurada. La majoria d’estes instal•lacions sense sostres manquen d’il•luminació i en una partida com la d’ahir a Massamagrell el capvespre va avançar sense frenada arriscant els últims jocs. Més de dues hores de joc es van veure al Tio Pena perquè Soro III i Nacho s’emportaren la trigèsima primera edició del trofeu de fira del trinquet massamagrellenc.

Soro III i Nacho van saber aguantar les envestides inicials de Puchol II i Salva i voltejar el lluminós per a igualar a 55 i decidir des del rest. Una actuació sublim del de Beniparrell va contrarestar la pegada, domini i classe al rebot del número u. L’equip campió va anar perdent tot el duel, arrossegant una llosa dels tres primers tantejos perduts. A poc a poc, la diferència va ser més curta. Els jocs des del rest es van tornar favorables per ambdós conjunts, amb una disputa que repartia una mà de val per cadascun. El duo de Soro III va ser el primer a sumar al rest per a igualar a 50, i després de la mateixa resposta roja, els dos últims jocs van caure del bàndol blau.