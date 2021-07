Les finals de la XXXVII Lliga de Llargues i XXIX Lliga de Palma Trofeu Diputació d'Alacant es van presentar dimecres 28 de juliol en el Centre d'Excel·lència Casa Nova de Calp. A l’acte van assistir tots els equips que participen en els dos pròxims caps de setmana de competició. A més, van estar presents l'alcaldessa de Calp, Ana Maria Sala, la regidora d'Esports, Ana Isabel Perles, i el president del club de pilota de Calp, Toni Ivars Ausina, els quals van donar la benvinguda a tots els participants i van declarar la gran alegria que és poder gaudir d'unes finals tan importants en la seua localitat. Per part de la federació van assistir el president, José Daniel Sanjuán i el vicepresident del Joc a Ratlles, Vicent Molines, els quals van agrair el gran esforç de la localitat de Calp per albergar i organitzar aquestes finals del Diputació d'Alacant.

Calp obri les seues portes a la pilota

La regidora d'esports de Calp, Ana Isabel Perles, va dir que era un plaer acollir a tots els finalistes de Llargues i Palma a Calp, ja que hi ha una gran tradició de pilota, així que "teniu tots les portes obertes de la nostra població". Precisament, durant aquests dies el carrer Pedro García Ortiz s’ha estat engalanant i perfilant els detalls per acollir les finals.

El president del Club de Pilota Valenciana de Calp, el veterà Toni Ivars, va recordar la figura del desaparegut Jesús Cortell, que fou el que el va introduir en la pilota, i va congratular-se per veure jugadors tan joves en totes les finals que es van a disputar. També va manifestar que sense l'ajuntament de Calp "i el suport dels seus membres acollir aquestes finals no haguera estat possible".

Vicent Molines, el màxim responsable del comitè de ratlles a Alacant, va felicitar tant al club com a l'ajuntament, i també els finalistes. "A la final de la Primera categoria, tant Sella com Parcent van a protagonitzar una de les partides més disputades de tots els temps”.

Premi Jesús Cortell

En el torn de paraula de Daniel Sanjuán, el president de la Federació va agrair els jugador que cada edició siga un èxit en la província d'Alacant sempre amb el suport de la diputació provincial. Sanjuán també va comentar que a partir de 2022 s’establirà el premi Jesús Cortell a aquell club o persona que haja destacat per la pilota valenciana en el món de les ratlles.

Per a finalitzar l'alcaldessa de Calp, Ana Mª Sala, va agrair a la Federació que haguera elegit Calp per a tindre unes finals de llargues i palma, després de dos anys, ja que l'any passat es va haver d'ajornar per la pandèmia. "A poc a poc hem de tornar a l'activitat esportiva sempre respectant totes les mesures sanitàries, i valorant a més l'exemple del suport a les Llargues i la Palma de la Diputació d'Alacant".

Llargues, aquest cap de setmana

El primer cap de setmana de finals començarà aquest dissabte 31 de juliol i diumenge 1 d'agost, en el qual es jugaran les finals de la modalitat de Llargues. La primera final que es disputarà serà el dissabte al matí a les 10.30 hores, moment en el qual els equips del CPV Sella i el CPV Parcent s'enfrontaran en la final de la categoria juvenil.

El duel juvenil serà l’únic previst per al matí, perquè ja de vesprada del dissabte, a les 17:45h, i en directe per la televisió pública valenciana, À Punt, començarà la final de Primera categoria. En aquesta lluita pel títol s’enfrontaran CPV Sella i CPV Parcent, en un duel que apunta a moltíssima batalla.

Ja el diumenge serà el torn per a les finals de Tercera i Segona. Obrirà el matí, a les 09:45h, la final de Tercera entre CPV Orba i CPV Ondara, mentre que el cap de setmana de llargues al carrer de Calp el tancarà la final de Segona, entre el CPV Murla A i el CPV Tibi.

HORARIS LLIGA LLARGUES:

Dissabte 31 de juliol:

10:30h – JUVENIL: CPV Sella – CPV Parcent

17:45h – PRIMERA: CPV Sella – CPV Parcent A (Directe, À Punt)

Diumenge 1 d’agost:

09:45h – TERCERA: CPV Orba – CPV Ondara

11:45h – SEGONA: CPV Murla A – CPV Tibi

Les finals de palma, el 7 i 8 d’agost

Les finals continuaran al carrer Pedro García Ortiz de Calp el següent cap de setmana. El 7 i 8 d’agost serà el torn per a la competició a Palma. El cap de setmana deixarà tres finals. La Primera serà el dissabte 7, a les 17:45h, en directe a través del Facebook de la Federació de Pilota Valenciana i d’ADN Valencià, entre el CPV Relleu i el rival que ixca del duel de semifinals que es disputa este pròxim cap de setmana entre el CPV Tibi i el CPV Vall de Laguar.

Ja el diumenge, la cita és matinal per a la Tercera i Segona categories. En Tercera, a les 09:45h, lluitaran pel títol Top Recambios Castells i el CPV Poble Nou, mentre que a les 11:45h s’enfrontaran CPV Benimagrell contra el vencedor de la semifinal entre CPV Agost i CPV Vall de Laguar, que també es tancarà este cap de setmana.

HORARIS LLIGA PALMA:

Dissabte 7 d’agost:

17:45h – PRIMERA: CPV Relleu – CPV Tibi / CPV Vall de Laguar (en directe pel Facebook de la Federació i ADN Valencià)

Diumenge 8 d’agost:

09:45h – TERCERA: CPV Top Recambios Castells – CPV Poble Nou

11:45h – SEGONA: CPV Benimagrell – CPV Agost / CPV Vall de Laguar

Al remat, Calp serà la seu de set finals al carrer Pedro García Ortiz, durant dos caps de setmana en què el joc a ratlles, en Llargues i Palma, serà el gran protagonista.