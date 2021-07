Els aficionats encara es feliciten per la magnífica partida que van presenciar, in situ o per la televisió, en la final del Trofeu Tio Pena de Massamagrell amb victòria de Soro III i Nacho davant Puchol II i Salva en iguals a 55.

Però la pilota no para i la temporada estival continua acumulant tornejos. Demà abaixarà el teló un altre, el Trofeu Diputació d’Alacant, que per a la cloenda visitarà el trinquet de Xàbia on Giner i Conillet mesuraran les seues forces davant Salva Palau i Félix. I de seguida, arribarà un altre torneig, el Trofeu Diputació de Castelló, que es presentarà demà a la seu de la institució provincial i començarà el dimarts al trinquet de Massamagrell.