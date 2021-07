La pilota vertebra territori i crea identitat. Per arribar a este punt, resulta de gran importància la creació de vincles entre els aficionats i el seu esport autòcton. Localitzacions properes i la proximitat dels jugadors són factors diferencials per a distanciar-se d’altres disciplines i que una cita triomfe per damunt d’altres en temps olímpics com és el cas del VIII Trofeu Diputació d’Alacant d’escala i corda. L’única competició que es disputa íntegrament als trinquets de la província reunirà a tres pilotaris de la terra en la celebració de la seu final hui (20.00 hores, Proximia TV) a Xàbia. L’aposta pel producte alacantí ha sigut màxima, ja que dels setze participants, deu d’ells procedeixen de les comarques del sud de la Comunitat Valenciana. Giner i Conillet per un costat i Félix, que formarà amb Salva Palau, són els tres representants que hui lluitaran per coronar-se davant els seus espectadors.

Giner i Conillet arriben a la final com un binomi difícil de trencar i després de véncer en quarts de final a Marc i Héctor (60-55), i en semifinals a Genovés II i Santi (60-35). El de Murla ha recuperat sensacions victorioses en el torneig que el va col•locar en la palestra la temporada passada, mentre que el d’Orba aspira a conquerir el seu primer títol professional com a mitger, a més de consolidar-se al mig.

Per l’altra banda, Salva Palau ha aprofitat la seua elecció per a reivindicar-se com una opció en futurs campionats. Ben és cert que la demarcació de rest està cara hui en dia, però el net de Juliet s’ha acoblat de meravelles amb Félix per eliminar a Puchol II i Carlos (60-45) i després a Pere Roc II i Héctor (60-35). El de Dénia busca el seu primer títol en 2021, una vegada ha sigut finalista dels trofeus Villarreal CF i el celebrat a la seua localitat.