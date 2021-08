El poble del Genovés ha acomiadat este diumenge al seu veí més il·lustre i la figura més gran que mai ha donat la pilota valenciana. Paco Cabanes i Pastor ‘el Genovés’ ha rebut el tribut de tots els aficionats, amics, familiars i veïns que han omplit els carrers de la localitat de la Costera.

El punt d’inici de l’acomiadament de Paco Cabanes ha estat en l’espai que més el representa, el trinquet. El fèretre de la llegenda s’ha situat en el mig de la canxa i els aficionats que s’han ubicat a l’escala l’hi ha dit adeu amb l’històric crit de la ‘partida del segle’.

‘Paco, Paco, Paco!’ s’ha sentit com es bramava dins del trinquet. A continuació, el taüt de Genovés ha creuat les lloses en braços d’altres ambaixadors de la pilota genovesina com l’actual número en la modalitat de raspall, Tonet IV, o el monitor de l’Escola de Pilota local, Rosendo Pastor, així com exjugadors com els seus nebots Juan i Julio, però sobretot amb el seu fill, Genovés II.

El valencià més universal ha rebut els aplaudiments dels aficionats i amics en un homenatge que ha continuat als afores del trinquet. Els portadors del Santíssim Crist del Calvari del Genovés han traslladat el fèretre fins a l’Ermita per rendir tribut a Paco, com a membre de la comunitat de la qual era devot.

El trajecte ha seguit a la Parròquia de Nostra Senyora del Dolors del Genovés on s’ha celebrat la missa en record a Genovés, i a posteriori, la cerimònia ha continuat en l’intimidat de la família al cementeri municipal.

Cal destacar que tot i la multitud de gent que ha acudit a acomiadar-se de Paco Cabanes, s’han respectat les distàncies de seguretat, tant en els acompanyants del fèretre com dels que romanien estàtics a les voreres. Tots ells hi han dit l’últim adeu del seu ídol regant-lo d’una ovació infinita.

Entre les personalitats que han acudit al funeral de Genovés cal destacar al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; al de de les Corts Valencianes, Enric Morera; i al de la Diputació de València, Toni Gaspar.

També ha estat present la cúpula de la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana, amb el seu president Joan Alepuz com a figura central.

L’adeu de Paco Cabanes també ha comptat amb pilotaris d’ara i d’ahir, entre altres, Rovellet, Puchol, els germans Sarasol o els Pigat. Així com representants de la societat valenciana com l’exfutbolista Pep Claramunt.