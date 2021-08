Els homenatges a Paco Cabanes 'el Genovés' s'estenen al llarg de la Comunitat Valenciana. La figura més gran que ha donat la pilota no podia faltar a l'espai més carismàtic on es practica. Els gestors del trinquet de Pelayo i els del seu restaurant han habilitat un xicotet altar en senyal de condol per l'acomiadament del jugador més important de la història.

Un espai conformat amb la imatge de Genovés, envoltada de veles, com a mostra de respecte a l'esport que ell va elevar fins a límits impensables en la seua època. Així mateix, desenes d'aficionats han passat pel recinte esportiu cobert més antic d'Europa (1868) per a rendir el seu tribut personal a l'ídol de tots els pilotaris.

Cal recordar que Genovés és un dels cinc jugadors que formen en la galeria d'honor del trinquet de Pelayo, juntament amb el Nel de Murla, Quart, Juliet i Rovellet.