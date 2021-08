L’estiu li senta bé a Giner. Per segon any seguit, el de Murla ha sigut el rei en la seua terra, concretament en el Trofeu Diputació d’Alacant. Formant parella amb Conillet, Giner va revalidar ahir el seu tro com a campió. En una final disputada a Ondara, la parella de la Marina Alta va coronar-se davant Félix i Salva Palau per 60-45, encara que esta formació va estar a punt d’impedir-ho.

Tot i anar la majoria de la partida amb el marcador en contra, l’equip de Salva Palau no es va rendir en cap moment. Giner s’havia distanciat gràcies en el seu encert de cara al quinze, amb major intenció que el d’Alginet que buscava fer mal mitjançant la seua pegada en l’esquerra. Amb 50-45 i val i net en ontra, el murler no va donar el joc per perdut i va retallar a dos després de salvar dues pilotades definitives, per a sentenciar en la llotgeta i situar el 55-45. La victòria va caure en favor dels rojos des del dau amb dues faltes de Blanco.

Presentació

El XIII Trofeu Diputació de Castelló arrancarà el pròxim dimarts, dia 3 d’agost, al Tio Pena de Massamagrell. El campionat repeteix el format d’eliminatòries que iniciaran amb els quarts de final. Un total de huit parelles lluitaran per arribar a la final que es disputarà en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real el dia 27 d’agost.

Cada equip representarà a una localitat de la província: Genovés II i Nacho (Vistabella del Maestrat), De la Vega i Jesús (La Vall d’Uixó), Puchol II i Bueno (Vila-real), Giner i Tomàs II (Borriol), José Salvador i Santi (Borriana), Pere Roc II i Álvaro Gimeno (Onda), Marc i Pere (Almassora) i Soro III i Javi o Félix (Traiguera).

A més, també se celebrarà el Trofeu Joves, a partir de les semifinals dels majors, tal com es va conéixer ahir en la presentació a la Diputació de Castelló, presidida per Patricia Puerta, vicepresidenta primera de la institució provincial.