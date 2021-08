El carrer Pedro García Ortiz de la vila de Calp va acollir el passat cap de setmana les finals de la Lliga de Llargues del 37 Trofeu Diputació d’Alacant en les categories de Primera, Segona, Tercera i Juvenils, en mig d’un gran ambient amb les pertinents mesures de seguretat i com a preludi de les festes de la població.

A la final de Primera, Parcent A s’imposà amb solvència a l’equip de Sella per 10 jocs a 4. Abans de la partida es va guardar un minut de silenci per la mort de Paco Cabanes «Genovés». La final es va decantar des dels primers compassos gràcies al joc de banca dels de la Marina Alta, de blau amb Ángel Reig, Germán Ripoll, Sacha Kruithof i Gerardo Año, que ja van ser campions en 2019 i han acabat la temporada sense conéixer la derrota. Per la seua banda, Sella, amb José Antonio Martínes, Pablo Vidal, Quico Jaime i Toni Bou, s’ha de conformar amb un molt meritori segon subcampionat seguit.

Els trofeus els van lliurar el Director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya; el Diputat d’Alacant, Juan Bautista Roselló; l’alcaldessa de Calp, Ana Sala i el vicepresident de la FPV, Vicent Molines.

Segona

A la final de Segona també es compliren els pronòstics i es va imposar el campió de la lliga regular, l’equip A de Murla, tot i que Tibi li va posar les coses molt difícils. L’equip tiber, integrat per Alberto López, Julio Iváñez, Alejandro López, Gaspar Carbonell, Eladio Mira i Félix Garrigós, començà molt fort i es va ficar amb 1-3 a l’electrònic. No obstant això, els blaus es quedaren ancorats mentre els murlers, amb Álvaro Tomás, Andreu Sala, Manel Reig, Juanvi Portelli i Isaac Sala, anaren remuntant i encadenaren fins a sis jocs consecutius. Tibi no va entregar la cullera i va resistir fins el 9-8. Murla guanyà el següent joc i es proclamà campió.

Tercera

No menys renyida va estar la final de Tercera categoria, disputada entre els equips d’Orba i Ondara, on els ondarencs, segons de la lliga regular, es van imposar als primers. Els equips es repartiren els jocs fins el 4-4 i després fins el 6-6.

Els blaus, amb Juanma Garrido, Andreu Mas, Raúl Blasco, Felipe Costa, Álex Serra, recolzats en el joc de banca, es van distanciar fins el 7-9. La resposta roja, amb Marc Fuster, Miguel Ángel Pastor, Jaume Pineda, Jordi Arbona i Álvaro Escrivà, ficà el 8-9 al marcador, moment en que els blaus es feren amb el joc definitiu.

Al finalitzar els encontres, lliuraren els trofeus i medalles la regidora d’esports de Calp, Anabel Perles, el vicepresident de la FPV, Vicent Molines, el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat, Sebastià Giner, el regidor d’esports de Tibi, Juan Ayala, i l’alcalde de Tibi, José Luis Candela.

Juvenils

La final enfrontà a Sella (roig) i Parcent (blau). L’equip de la Marina Baixa, format per Antonio Brotons, Marcos Gisbert, Álvaro Llinares, Arnau Climent i Julián Ruiz es va adjudicar el títol per un ajustadíssim 8 a 7. Sella s’avançà al marcador, però Parcent, amb Edgar Dorado, Deme Mora, Iván Dorado, Pau Riera i Ximo Pastor, va igualar ràpidament. La partida va arribar equilibrada fins l’empat a 7. En el joc decisiu, Sella va alçar la copa de campió.