Genovés II no jugarà hui al trinquet de Massamagrell la partida inaugural del Trofeu Diputació de Castelló en la modalitat d’escala i corda. El pilotari ha traslladat a l’organització que es troba esgotat anímicament i físicament després de la defunció de son pare i que no està en condicions de rendir com es mereixen els aficionats.

Però el parèntesi més comprensible de Genovés II serà molt curt. Fins al pròxim divendres, que és quan debutarà juntament amb Nacho en el mateix Trofeu Diputació de Castelló per a enfrontar-se a Puchol II i Bueno en partida que tindrà lloc a Vila-real. «La passió per jugar de Genovés II és com la de son pare i vol participar en el torneig. Naturalment hem atés la seua petició perquè les circumstàncies són molt especials», explica Tino Bendicho, director esportiu de la Fundació.

La solució ha estat canviar una de les parelles del divendres per l’encapçalada per Genovés II. Així les coses, De la Vega i Jesús tindran esta vesprada a Giner i Tomàs Ii com a nous rivals.

Trofeu Castelló de raspall

En la disciplina de raspall, ahir es va presentar el Trofeu Castelló al trinquet municipal de la mateixa localitat de la Ribera. El torneig arriba per a convertir-se en un dels importants de la temporada estival tenint en compte l’entitat del cartell.

El format serà de dues semifinals i la final, amb la primera eliminatòria programada el pròxim dissabte i enfrontant a Iván, Tonet IV i Raúl contra Vicent, Seve i Lorja. La segona es jugarà el dilluns vinent, esta vegada amb Marrahí, Canari i Murcianet mesurant les seues forces davant Vercher, Brisca i Néstor. La final tindrà lloc el 14 d’agost. Les tres partides es disputaran a un joc més, a 30, i en el traure no hi haurà falta.

LA PISSARRA

Dimarts 3 d’agost | 18.30 hores

Trinquet de Massamagrell

- De la Vega i Jesús

- Giner i Tomàs II

Dimarts 3 d’agost | 18.30 hores

Trinquet d’Oliva

- Moltó i Canari

- Salelles II, Sanchis i José

Dimarts 3 d’agost | 18.30 hores

Trinquet de Castelló

- Ximo i Marc

- Badenes i Nico

Dimecres 4 d’agost | 17.00 hores

Trinquet de Guadassuar

- Vercher i Néstor

- Iván i Lorja

J. cano

València