El trencament del dit que va patir Tomàs II va tallar de ple una magnífica trajectòria en la qual el pilotari de Xaló s’havia situat com un dels mitgers més decisius del panorama professional. El passat dissabte va reaparéixer després de tres mesos i el dimarts ja estava jugant una competició oficial, el Trofeu Diputació de Castelló.

Tot i que és sabedor que encara falta per a tornar a la versió que li ha permés guanyar una Lliga i dues Copes en les darreres temporades, el pilotari està content amb el rendiment oferit als trinquets d’Ondara i Massamagrell. «En el retorn d’una lesió em sol passar que la primera partida és millor que les tres següents. De fet, el dissabte em vaig notar millor que el dimarts. Però sobretot he notat que estic perdent la por d’una partida a altra», explica Tomàs II.

El de Xaló creu que no li costarà massa recuperar el tacte que atorguen les partides, però també vol ser previngut amb el nombre de partides. «El call es manté en la zona de la lesió i el dit se m’ha inflamat un poc en les dues partides que he disputat. Millor no forçar i deixar que passe un poc més de temps de l’habitual entre partida i partida».

La lesió també ha fet que varie la seua forma d’arreglar-se la mà. «Ara protegisc més el dit en cotó en pèl i més plàstics i ‘tessamoll’. M’està agradant este nou equipament i és probable que el mantinga quan estiga totalment restablert perquè tinc el mateix tacte que abans per a dominar la pilota».

I pel que fa a l’aspecte positiu de la lesió, que l’ha tingut, «m’he pogut preparar molt físicament. Tinc molt de fons i solament em falta recuperar la part tècnica», conclou Tomàs II.