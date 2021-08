Hui hi haurà dues ovacions al trinquet de Vila-real abans de començar la partida corresponent al Trofeu Diputació de Castelló. La primera, dirigida a Genovés II -quan isca a calfar- com a mostra d’estima i respecte davant la recent pèrdua de son pare. I la segona, posterior al minut de silenci i dedicada a Paco Cabanes El Genovés.

Genovés II jugarà hui la seua primera partida després de la defunció del més gran. En un principi estava convocat per al passat dimarts per a jugar esta mateixa competició, però evidentment no era el moment i l’organització va atendre les sues dues peticions: ajornar la seua estrena i mantenir-se en el torneig.

Està en joc la passada a semifinals i l’intent tindrà a un dels mitgers en millor forma del moment: Nacho. Però la contra és d’allò més complicat: el número u, Puchol II, que formarà amb Bueno, a qui el trinquet de Vila-real li va especialment bé.

També hui torna a la palestra el Trofeu Diputació de València de frontó. Serà a la localitat de Chera on Pere Roc II i Roberto buscaran la primera victòria en la seua tercera partida davant José Salvador i Alejandro, que debuten.