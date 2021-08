Calp gaudirà aquest pròxim cap de setmana de la segona jornada de finals del Trofeu Diputació d’Alacant. En aquesta ocasió se celebraran les finals de la XXIX Lliga de Palma, que es jugaran el dissabte 7 d’agost a la vesprada amb la final de la màxima categoria i el diumenge 8 d’agost al matí es disputaran les finals de la Segona i Tercera.

L’equip de GRE Pilota Relleu defensarà el títol de la categoria d’or enfront del CPV Tibi, el dissabte a partir de les 17.45 hores de la vesprada al carrer Pedro García Ortiz. La formació de Relleu jugarà amb Sergi, Ferrer, Rubén, Cape, Coste i Héctor, que defensaran el títol ja que són els vigents de la competició després de véncer en la passada edició en la final al CPV Benidorm. Enguany també parteixen com a favorits per a revalidar el títol, ja que en la primera fase van ser els més destacats amb 13 victòries i tan sols 1 derrota, a més en les semifinals es van imposar en les dues partides enfront del CPV Sella B per, 10 a 4 en l’anada i 10 a 2 en la volta. Mentre que, l’equip de Tibi el formaran Canari, Sergi, Miki, Isaac, Álvaro i José Luis, un conjunt molt complet i que a més poden presumir que tots els jugadors són naturals de Tibi. En la lliga regular van quedar tercers amb 10 victòries i 4 derrotes, que van fer que en semifinals s’enfrontaren contra els segons classificats, el CPV Vall de Laguar. Aquesta eliminatòria va ser molt igualada, ja que en l’anada Tibi va aconseguir guanyar per 10 a 3 al seu carrer, mentre que en la volta van ser els de Laguar els que van guanyar per 10 a 5, que va fer que Tibi es classificara per a la final per aconseguir millor puntuació en la partida perduda que Laguar.

El diumenge al matí es jugaran les finals de Segona i Tercera categoria. La primera d’elles serà la de Tercera categoria a partir de les 9.45 hores del matí, en la qual s’enfrontaren el Top Recambios Castells i el CPV Poble Nou. L’equip de Castells es va classificar per a les semifinals com primer del grup B i va véncer en semifinals al CPV Crevillent A per la mínima, ja que en la partida d’anada van véncer els de Crevillent per 10 a 9 i en la volta van ser els de Castells els que van aconseguir la victòria per un ajustat 10 a 8 que els va permetre classificar-se per a la final per diferència de jocs. El seu rival en la final serà el CPV Poble Nou, que es va classificar per a semifinals com a segon del mateix grup B i que en semifinals va eliminar al CPV El Campello també per diferència de jocs, ja que en l’anada van véncer els de Crevillent per 10 a 7 i en la volta van ser els del Campello els que es van emportar la victòria per 10 a 9.

Finalment, tancaran la jornada el CPV Benimagrell i el CPV Agost, que s’enfrontaran en la final de la categoria de plata. Els de Benimagrell van acabar la primera fase com a líders amb 10 victòries i 4 derrotes, resultats que van fer que en semifinals competiren contra el quart classificat, el CPV Sella. En aquesta eliminatòria van ser molt superiors els primers: van aconseguir dues victòries per 10 a 6 i per 10 a 1. El CPV Agost es va classificar per a semifinals com a tercer, amb 8 victòries i 6 derrotes, i el seu rival en semifinals va ser el CPV Vall de Laguar, segon. En aquesta eliminatòria els d’Agost es van guanyar a pols la seua classificació a la Gran Final, ja que van véncer les dues partides pel mateix resultat 10 a 5.