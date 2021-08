Només va fer el quinze de la victòria, Genovés II es va senyar i va mirar al cel, com havia fet durant diferents moments de la partida. Immediatament, no va poder reprimir les llàgrimes abraçat al seu company de batalla, Nacho.

El trinquet de Vila-real va acollir ahir una nova eliminatòria dels quarts de final del Trofeu Diputació de Castelló. En condicions normals, el gran reclam hauria estat veure en acció al número u del moment, Puchol II, Esta vegada no. En esta ocasió el més important era anar per a estar al costat de Genovés II i fer-li arribar, ara en el seu hàbitat natural i vestit de blanc, l’estima que necessita ell i la família després de perdre al més gran.

Genovés II va aguantar el tipus en els prolegòmens. Amb semblant seriós i concentrat va completar el calfament, moment en el qual ja va rebre les primeres mostres d’afecte dels aficionats. Després, abans de començar a jugar, se li va retre homenatge a son pare. El nus es feia més gran en la gola, però el pilotari es mantenia ferm tot i que de tant en tant havia de baixar la mirada i respirar a fons. Però en acabar, en alliberar la tensió de la primera partida després de la pèrdua del pare, de l’amic i del mestre, irremeiablement es va vindre avall.

En la partida va jugar molt. Nacho encara més, el recital va ser per al mitger de Beniparrell, però quan Genovés II va haver d’entrar en escena contra tot un Puchol II i un Bueno que a Vila-real ho passa tot, ho va fer amb eixes mans heretades del mite que són capaces d’acatxar la pilota i amagar-la com pocs, solament els elegits, saben fer-ho. El duel es va decidir per 60-30.

També es va jugar el Trofeu Diputació de València. José Salvador i Alejandro van guanyar a Pere Roc II i Roberto per 41-15.