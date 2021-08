Als meus huitanta-nou anys són moltes les vegades que m’han requerit per a fer entrevistes o parlar de temes de pilota. Crec que sempre he acceptat en gust, perquè considere que els pilotaris hem de parlar de pilota per a fer difusió d’ella o donar-la a conéixer. I en gust parlaré ara de Paco tot i que esta vegada em costa molt perquè encara no m’he recuperat del disgust de perdre al meu amic.

Però abans de començar vull fer referència a la seua família, que és tan encantadora com podia ser ell. María Luisa, una joia, i els seus fills que han heretat el seu caràcter i manera de ser. I en especial a José, Genovés II, que poc després de deixar-nos Paco va tindre el detall de cridar-me per a dir-m’ho. Sabedor de l’amistat que hi havia entre nosaltres, no va voler que m’enterara per la premsa o per terceres persones. Va voler que l’impacte fora menor, encara que no ho va aconseguir.

A Paco el vaig conéixer a Tavernes. Enriquito ja m’havia parlat d’ell i de la força que tenia i en veure’l jugar no em va agradar massa perquè es deixava bastants rebots i la pilota, sí, la tirava com una bala, però sense ajustar-la massa. Però clar, era normal sent un xiquet que venia del raspall i pràcticament no havia jugat a l’alt.

A Paco no li va costar massa agafar el fil de com s’ha de jugar a pilota. Per diferència d’edat no vam ser grans rivals, però hi hagué un parell d’anys que vam jugar de tant en tant un contra l’altre. La primera partida o una de les primeres va ser a Borriana, on Paco encara no havia jugat. El cartell era Paco i Natalio contra el Xato de Museros i jo. Nosaltres vam fer 40 per 20 i, com que ja havia parlat en Paco alguna vegada i el tenia en bona consideració, vaig decidir deixar-li fer un parell de jocs. A quina mala hora, perquè després d’eixos dos jocs ens va mamprendre i ens va guanyar ben guanyat.

Un parell de setmanes abans, a Vilamarxant, a Paco li van faltar al respecte dos jugadors que ara no cal nomenar. «Pastor -que era com s’anunciava al principi-, a tirar pedres a la muntanya», li van dir, entre altres coses més greus. En acabar la partida de Borriana ell va agafar la borsa i va moure sense cobrar. Després es va tornar en mi en el cotxe i anava sense dir ni pruna i recte com un pal, tens. Ja per Almenara li vaig preguntar què li passava i m’ho va contar i que no volia dir res per si em molestava. Jo li vaig contestar que estiguera tranquil, que no passava res, i que s’acostumara a eixe tipus de situacions perquè no seria l’última vegada que li dirien coses després de guanyar ell i perdre els altres.

Des d’aleshores vam tindre una molt bona relació. El nostre caràcter era semblant i vam tindre sintonia fins a fer-nos íntims. «Jo per què he de voler-te tant ‘Cagantxo’?», em deia sovint. Sempre estàvem de broma. Jo li atacava dient que si m’haguera pillat amb vint anys menys no hauria fet cap i ell em contestava que «sí, però hauries patit, no et cregues».

El fet de tindre vint-i-quatre anys més, amb ell en plenitud i jo prop de la retirada, va impedir que el nostre fora un enfrontament que marcara una època, però moltes vegades parlàvem que hauria estat molt bonic haver jugat en el mateix temps, mesurar la meua tècnica contra la seua força.

Era una meravella de xiquet i entre els dos hi havia, a més d’amistat, admiració. Quan estàvem a soles es dirigia a mi com ‘Cagantxo’, però amb una tercera persona davant com ‘don Antonio’, encara que sabia que a mi no m’agradava això del ‘don’. En veritat el volia com a un fill i ell a mi com a un pare. I per això va jugar moltes partides, fins que ja es va desfer, amb una faixa roja que li vaig regalar un dia al trinquet de Gandia després d’una partida en la qual ens va apegar contra la paret.

Ja no ens veurem més a Pelayo, com quan venia acompanyant al fill o a veure una altra partida i ens quedàvem una estoneta, a soles, parlant de les nostres coses, de la família, de la vida, de pilota. Quins grans moments hem passat junts, dins i fora del trinquet. La pilota trobarà a faltar al Genovés, jo al meu fill Paco.