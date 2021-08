Les competicions de clubs estan vivint una treva en aquest mes d’agost, però la tornada a l’activitat ja s’olora en el calendari. Després de tancar les lligues de llargues i palma a la localitat de Calp amb la celebració de totes les finals, ara mateix només hi ha en funcionament la lliga de perxa, que va començar el passat dissabte 14 d’agost. A partir del mes de setembre, es reprèn l’activitat competitiva en altres modalitats, com ara raspall, galotxa i frontó.

Galotxa: Interpobles Edicom

On més jugadors participen és en la galotxa, tant en trinquet com en carrer. Categories noves com ‘A curtes’ i amb badana fan que augmente el nombre de participants. Ell XXXV Autonòmic Interpobles de galotxa - Gran Premi Edicom estarà format per 120 equips de 37 clubs, tot repartit en 14 categories.

Massalfassar serà el club amb més equips, ja que té inscrites a 10 formacions. La competició comença el 4 de setembre i les finals estan previstes per al novembre en les categories trinquet, i per al desembre en les de carrer. En primera categoria jugaran Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Faura, Manises, Marquesat, Massalfassar, Meliana, Moixent, Montserrat, Onda, Petrer, Pobla de Vallbona, Quart de les Valls i Riba-roja.

Raspall: Autonòmic de parelles

L’Autonòmic de raspall tant en homes com en dones continua sent una de les més atractives. De fet, els equips femenins fan que aquesta modalitat continue millorant els seus registres de participació. En 2021, rècord absolut de la competició, amb 141 equips i 12 categories. La fase regular, tant en homes com en dones, començarà el 4 de setembre i s’allargarà en Primera fins el 16 d’octubre en homes, i el 30 d’octubre en dones. Les finals seran al mes de novembre. Destaca la participació del club de Beniparrell, amb 15 equips, però també d’altres com Alzira i Meliana, amb 10. En Primera jugaran els clubs d’Alcàntera-Càrcer, l’Alqueria d´Asnar, Alzira, Beniparrell, Bicorp, Borbotó, Gavarda, El Genovés, Meliana, Muro d’Alcoi i Xeraco.

Frontó: Arriba l'Individual

Les tres parets també seran protagonistes en el mes de setembre, amb un inici de competició que s’allargarà una setmana més: l’11 de setembre començarà la competició del XXXV Autonòmic de frontó individual - Trofeu President de la Generalitat Valenciana.

Entraran en acció 100 jugadors de 31 clubs, i d’aquesta manera és la competició que més creix respecte a la temporada anterior, gràcies a les noves categories de juvenils, veterans, femenines i a les categories d’entre setmana, que continuen creixent. El camí cap al títol en totes les categories s’allargarà fins al mes de novembre.

El club d’El Puig serà l’entitat amb més participants, amb 8 esportistes que opten als títols de primera, segona i tercera, després de la gran competició que van fer els seus equips en l’Autonòmic de parelles.

En la màxima categoria de la modalitat de les tres parets jugaran Alejandro de Paterna, Roberto de Beniparrell, Adrián de Quart de Poblet, Enrique de Museros, Pasqual de la Pobla de Vallbona, Efrén del Puig, Carles de Massalfassar i Adrián de Museros.