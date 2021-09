Ja en son quatre. De la Vega és insuperable entre les tres parets. Cinc finals i quatre títols. El d’Almussafes va aconseguir ahir el VII Trofeu Diputació de València de frontó de la mà d’Adrián de Quart i escriu una nova pàgina en la història del joc indirecte. Així mateix, Adrián estrena el seu palmarés en esta competició després de caure en la final de 2015. El 41-24 amb el que va concloure el lluminós del Frontó José Ventura Salvador d’Almussafes deixa clar el domini dels campions davant José Salvador i Álex de Paterna, encara que van lluitar perquè no fora així.

I és que Salvador i Álex van aportar al duel més colps guanyadors (17 per 15), però això només és un reflexe del risc que van assumir els blaus per tal de batre a De la Vega. Una data que ho corrobora són les 32 errades no forçades del binomi derrotat per les 6 establertes pels campions.

La mestria de De la Vega es va veure acompanyada d’una seguretat al capdavant fonamentada en Adrián. El saguer almussafenc va tornar totes les pilotes que s’aproparen. La facilitat de colp que atresora a ambdues mans va fer impossible que José Salvador i Álex li feren mal endarrerint-la. Només en tres jocs, el pilotari de 23 anys no va poder contrarestar les pilotades dels seus rivals.

A més, Adrián va ser un martell com a davanter. El de Quart de Poblet va imprimir potència al seu colpeig per a respondre a la tècnica d’Álex i va funcionar. El de Paterna va patir més del que és habitual. Especialista entre les tres parets, Álex va sumar un cúmul d’errades motivades pel perill que suposava tindre a De la Vega darrere. Per la seua part, José Salvador va tindre una actuació solvent, però no va poder aguantar el ritme i en els jocs finals ho va pagar.

El 6-2 inicial va ser una mostra de força dels rojos, tot i que Salvador i Álex van retallar el marcador fins a 7-3. Eixos quatre tantejos seria la diferència més curta, ja que després aniria augmentant. Quan l’equip de De la Vega no matava, els blaus erraven i amb un parcial de cinc jocs els rojos ja s’han escapat deu tantejos (20-10). La parella del de Quart de les Valls va tindre tres tantejos seguits esperançadors, però el d’Almussafes va dictar sentència amb una pilotada premonitòria de la resta de la partida on el marcador va distanciar-se a poc a poc.

Així, De la Vega es queda a sols un títol d’Álvaro i Puchol II, ambdós amb cinc, mentre que Adrián s’estrena en el quadre d’honor del frontó professional. Per la seua banda, Álex cau per tercera vegada consecutiva davant l’almussafenc i cal recordar que José Salvador va ser finalista en la temporada del debut.

Raspall

El trinquet d’Ontinyent va viure la primera partida sabatera en la VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall. Iván i Seve, parella representativa de l’ajuntament ontinyentí, va aconseguir-ho gràcies al 25 per cap que van col·locar al lluminós davant Montaner i Brisca, parella d’Oliva.

Els de la Vall d’Albaida van sumar dues unitats que els situen al capdavant del grup B. L’equip d’Iván iguala en puntuació amb Vicent i Lorja, conjunt de Sueca, però la diferència obtinguda al lluminós ontinyentí permet als valldalbaidins dormir en el primer lloc.

La Pissarra

Dilluns 6 de setembre | 18:30

Trinquet de Xeraco

- Moltó i Marc

- Salelles II i José

Dimarts 7 de setembre | 18:30

Trinquet d’Oliva

- Badenes i Canari

- Vercher i Raúl

Dimarts 7 de setembre | 17:45

Trinquet Tio Pena de Massamagrell

- Puchol II i Salva

- Soro III i Nacho

Dimarts 7 de setembre | 18:30

Frontó de Benifagos

- Genovés II i Marc

- José Salvador i Giner