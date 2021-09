La modalitat de raspall va ser la primera a obrir foc en la Copa Diputació de València – Caixa Popular. El Genovés va inaugurar la setena edició copera el passat divendres. Una primera jornada que es va moure al llarg del cap de setmana per La Llosa de Ranes i Ontinyent. Això no obstant, encara queda una partida perquè finalitze la primera data. El trinquet municipal d’Oliva serà hui l’escenari on concloga el carrusel inicial amb l’enfrontament dels equips representatius de Xeraco (Badenes i Canari) i de Xàbia (Vercher i Raúl), a partir de les 18.30 hores.

Es tracta del duel que decidirà l’ordre del tauler del grup A. Ara mateix, Salelles II i Tonet IV, parella representativa del Genovés, comanden la classificació amb dues unitats.

Els de la Costera van superar en l’estrena al conjunt de Castelló amb un resultat de 25 per 10. Si qualsevol dels dos equips que juguen hui a la instal·lació olivera milloren este marcador, podrien elevar-se a la primera posició.

En el costat contrari, els de la Ribera Alta són els cuers sense cap puntuació, a falta de la disputa de la partida en la localitat de la Safor.

Els xeraquers ajunten a un pilotari jove com Badenes que busca consolidar-se al circuit amb un dels jugadors amb millor rendiment de la temporada, Canari.

Per la seua part, el binomi alacantí està format amb un dels rests més potents de la nòmina professional, Vercher, amb un mitger que va aprofitar l’estiu per a recuperar el seu lloc, Raúl.

LA PISSARRA

Dimarts 7 de setembre | 18:30

Trinquet d’Oliva

- Badenes i Canari

- Vercher i Raúl

Dimarts 7 de setembre | 17:45

Trinquet Tio Pena de Massamagrell

- Puchol II i Salva

- Soro III i Nacho

Dimarts 7 de setembre | 18:30

Frontó de Benifagos

- Genovés II i Marc

- José Salvador i Giner

Dimecres 8 de setembre | 17:00

Trinquet de Guadassuar

- Montaner i Nestor

- Ximo i Murcianet