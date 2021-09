No és fàcil convertir-se en campió. Almenys així s’extrau de les paraules de De la Vega i Adrián, ors del XVI Trofeu Diputació de València de frontó el passat diumenge. El 41- 24 que va dictar sentència al Frontó José Ventura Salvador d’Almussafes va ser possible a diferents factors. Un bon començament, la confiança o inclòs l’instal•lació van ser determinants perquè s’escrigueren nous noms al quadre d’honor de la competició.

«Portava jugant la final tota la setmana. En el meu cap tenia moltes jugades, la defensa, les pautes... Vaig eixir concentrat des del primer punt. Vam estar afortunats d’escapar-nos des d’un inici i aguantar les arremeses d’ells. Va ser una partida rodona», va explicar Adrián com arguments de la victòria. «La veritat és que vam ser efectius. Vam córrer pocs riscos, més enllà d’alguna pilotada que vols realitzar o alguna jugada elaborada. Possiblement és la millor partida que vaig jugar en esta edició», va continuar el de Quart de Poblet.

Una actuació que va confirmar De la Vega en dir que «Adrián va jugar millor que Álex. La treta va ser genial, buscant el piso-paret, va tallar volea en pilotes a l’aire. Em vaig limitar a entrar quan podia, per endarrerir-la a José Salvador. Este frontó no el té tan tocat com altres i això es nota». I és que el tipus de frontó va ser decisiu. Més si cap quan en la fase regular, el triomf havia caigut del costat dels finalistes, José Salvador i Álex. «Era una situació diferent perquè estàvem els dos equips classificats per a la final. El frontó també era molt diferent. Paterna és baixet. No estira la pilota i és més curt. Almussafes és més alt i el joc és més elèctric. Puc entrar més a l’aire, encara que crec que també afavoria a Álex. Quan talla la volea fa molt de mal, però no li va eixir tan bona partida i ho vam aprofitar», va detallar l’almussafenc i que va corroborar Álex en comentar que «vaig fallar les del principi i això em va afectar la confiança. El meu rendiment no era roín, però a l’hora de ser efectiu, no materialitzava com sol fer-ho i he anat a menys».