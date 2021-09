Esta passada setmana arrancava una nova edició del Circuit Sub-23 d'escala i corda - Trofeu Fundación Trinidad Alfonso, en concret la quarta. La primera jornada del Circuit va tindre lloc el dimecres passat a Vila-Real, mentre que divendres i dissabte l'activitat es traslladava als trinquets de Vilamarxant i Pedreguer respectivament.

Al trinquet de la Plana, la victòria queia del costat de Mario, Morret i Rubén Sanz. que a més aconseguien els tres punts davant de Diego, Guillem Palau i Àlvaro Mañas. La partida de Vilamarxant la guanyava de forma clara l'equip de Carlos Donat, Efrén i Muedra II, per 60 a 35 davant d'Alejandro, Àlex Alandes i Carlos, fet que propiciava a l'equip capitanejat per Carlos assolir el liderat. Pel que fa a la partida de Pedreguer, va resultar la més equilibrada, ja que els equips de Vicent, Cuadrat i Òscar i el d'Adrián, Javier Campos i Fco. Amores arribaven a la igualada a 55, amb repartiment de punts i victòria per als de Vicent.

La segona jornada arrancarà hui mateix al trinquet de La Pobla de Vallbona amb l'envit que enfrontarà els equips de Adrián, Javier Campos i Fco. Amores davant el de Carlos Donat, Efrén i Muedra II. La competició continuarà esta setmana als trinquets de Vila-Real i Vilamarxat el dimecres i divendres respectivament.