La festa de La Pobla de Vallbona va eixir redona per als locals. Puchol II i Carlos, representants poblans, van aconseguir la victòria (60-40) davant Genovés II i Nacho, equip de Murla, en la partida que va tancar la jornada inaugural de la XIV Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda. Així mateix, Pere Roc II i Félix, parella de Dénia, també van aconseguir les dues unitats en la modalitat escaletera, mentre que en raspall la formació de Xeraco, amb Badenes i Canari va eixir triomfadora.

Després de deu mesos d’obres, el trinquet Miguel Canya I tornava a acollir una partida de pilota professional i ho feia amb dos dels grans aspirants, un d’ells representant a La Pobla de Vallbona. El triomf de Puchol II i Carlos va fonamentar-se als primers jocs i a la seua defensa del dau. No va ser fins al 50-30 quan Genovés II i Nacho aconseguiren la primera oportunitat amb val des del rest. Fins aleshores, els murlers només havien fet dos quinzes des d’eixa posició. No obstant això, eixe tanteig va caure en favor dels alacantins per a somiar en la remuntada.

No va ser així, ja que els poblans van frenar els envits blaus, que van disposar de dues ocasions amb val des del rest amb 50-40. Abans de tot això, Puchol II i Carlos van jugar amb molta comoditat des del seu dau i amb un parcial de tres jocs (35-20) es van escapar en el marcador.

Per la seua part, l’equip de Dénia (Pere Roc II i Félix) van remuntar un 30-55 per sumar dos punts davant la parella de Pedreguer-MasyMas (Giner i Santi) a Ondara.

Pel que respecta a la VII Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall, Xeraco (Badenes i Canari) va véncer (25-5) a Castelló (Marrahí i Sanchis) al trinquet de Dénia en el duel que va tancar la segona jornada.