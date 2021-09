La Copa Diputació de València - Caixa popular es trasllada hui fins a Massamagrell per a encetar la segona jornada amb l’enfrontament entre els dos equips que van signar una millor estrena, el de Benidorm de Soro III i Jesús i el representatiu de Montserrat amb Marc i Pere.

La imatge oferida per ambdues parelles va ser magnífica en el debut. A Soro III i Jesús els va costar arrancar un poc davant José Salvador i Tomàs II a Vila-real (60-35). Però, quan es van calfar, principalment el mitger de Silla, van posar la directa cap a la victòria.

L’equip va estar bé en totes les facetes. Passant pilota poden avorrir als rivals, sobretot si la dirigeixen als dominis de Soro III, que almenys a Vila-real ho va tornar quasi tot. I en la consecució del quinze, on va aparéixer més Jesús, van tindre el punt de mira molt afinat.

Per la seua part, Marc i Pere van estar molt bé des del primer fins a l’últim quinze en el seu enfrontament davant De la Vega i Javi a Pelayo (60-30).

La principal virtut de la parella va ser la pegada. Forta, com és habitual en els dos pilotaris, però a més molt ben dirigida. La seguretat i el fet de no cometre errades també va ser un punt a favor per a la consecució de la folgada victòria. I com en el cas de Soro III i Jesús, la compenetració va ser màxima.

En la Copa en la modalitat de raspall, que va un poc més avançada, la segona jornada conclourà demà al trinquet de Guadassuar on Salelles II i Tonet IV jugaran contra Vercher i Raúl.